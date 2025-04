Para los amantes del K-pop, llega el SMTOWN a México; esta es la lista de conciertos de mayo en la CDMX

Super Junior, uno de los grupos más emblemáticos del K-pop, será parte del esperado SMTOWN LIVE 2025, que celebrará el 30º aniversario de SM Entertainment. (X: @SJofficial)

El mes de mayo será una época llena de música y emociones para los fanáticos de todos los géneros en la Ciudad de México, ya que se celebrarán diversos conciertos de artistas nacionales e internacionales en algunos de los recintos más emblemáticos de la capital. Desde grandes nombres del pop y la música latina hasta exponentes del rock, la música electrónica y el reggaetón, este mes promete ofrecer una experiencia única para todos los gustos musicales. Los escenarios más importantes, como el Auditorio Nacional, el Pepsi Center WTC y el Foro Indie Rocks, se llenarán de energía y talento.

Algunos de los artistas más esperados incluyen a leyendas como Emmanuel y Mijares, quienes regresan al Auditorio Nacional para presentar su show juntos, además de los conciertos de grandes figuras de la música latina como Nicky Jam, Marco Antonio Solís y la icónica banda Caifanes. También habrá espacios para géneros como el rock alternativo con bandas como Los Panchos, el pop con Malú, y el toque internacional con Kamijo. Con una gran variedad de estilos y propuestas, la oferta musical será de lo más variada para todos los amantes de la música.

Este mayo, la Ciudad de México también vivirá conciertos únicos de artistas como Reyko, Silver Panda y Yeri Mua, quienes ofrecerán shows más íntimos en foros como el Foro Indie Rocks y el Teatro Metropólitan. Además, habrá espacios para el reggae con Dread Mar I y el metal sinfónico con Tarja Turunen & Marko Hietala, ya sea que prefieras un evento masivo o una experiencia más cercana con tus artistas favoritos.

Cartelera de conciertos de abril 2025

Touché Amoré es una influyente banda de post-hardcore originaria de California. (Andreas Lawen/WikiCommons)

Jueves 01 de mayo

El grupo Touché Amoré se presentará el 1 de mayo en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $690 hasta los $690 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Ese mismo día, el pianista Richard Clayderman se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,200 hasta los $3,000 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

El grupo H.E.A.T se presentará en Foro Veintiocho, ubicado en Av. Ribera de San Cosme #28, 06470, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $650 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Isla de Caras se presentará en Tonal, ubicado en Av. Álvaro Obregón #160, 09230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Viernes 02 de mayo

La cantante Natalia Lafourcade se presentará el 2 de mayo en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $650 hasta los $2,875 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El grupo Peces Raros se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $470 hasta los $670 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Nicho Hinojosa se presentará en Foro Dejavú, ubicado en Ciudad de México, 04100. Los precios de los boletos van desde los $1,220 hasta los $1,464 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La DJ ANNA (BR) se presentará el 2 de mayo en LooLoo, ubicado en Londres 195, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El festival Pitchfork Music Festival CDMX 2025 se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo en el Estadio Fray Nano de Béisbol, ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Sábado 03 de mayo

El grupo Soulfly se presentará el 3 de mayo en la Carpa Velódromo, ubicada en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $920 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El 90's Pop Tour es una exitosa gira musical latina producida por BOBO Producciones, que rinde homenaje a los grandes éxitos del pop en español de las décadas de 1990 y 2000.(Jovani Pérez)

El 90s Pop Tour con Magneto, Mercurio, JNS, Kabah, Sentidos Opuestos, The Sacados y Caló se presentará el 3 de mayo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $650 hasta los $2,800 pesos. La apertura de puertas es a las 10:00 hrs.

Lost Acapulco se presentará ese mismo día en el Foro Santa María, ubicado en Av. Insurgentes Norte 134, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante Kika Edgar se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $800 hasta los $2,100 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Domingo 04 de mayo

Las bandas Judas Priest y Opeth se presentarán el 4 de mayo en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas #800, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $673 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La Texana se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $900 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Martes 06 de mayo

La banda Beyond the Black se presentará el 6 de mayo en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,064 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Miércoles 07 de mayo

La banda Simple Minds se presentará el 7 de mayo en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas #800, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $628 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Pretenders se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,073 hasta los $1,928 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Ese mismo día, el cantante Diego El Cigala se presentará en La Maraka, ubicada en Mitla #410 esquina Eje 5 Sur Eugenia, Colonia Narvarte, Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,700 hasta los $4,700 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30 hrs.

Las bandas REZN y Brant Bjork Trio se presentarán en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Die Selektion, por su parte, se presentará en El Real Under, ubicado en Monterrey 80, Colonia Roma, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Jueves 08 de mayo

La banda Bloc Party se presentará el 8 de mayo en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $939 hasta los $1,806 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Unknown Mortal Orchestra estará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Colonia Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Viernes 09 de mayo

La banda Wallows se presentará el 9 de mayo en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos oscilan entre $707.60 y $2,305.80 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

El cantante Paulo Londra se presentará el 9 y 10 de mayo en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $963 hasta los $2,660 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Pedro Fernández ha sido galardonado con el Latin Grammy en diversas categorías, incluyendo Mejor Álbum de Ranchero Mariachi en 2001. (FB: Pedro Fernández).

El cantante Pedro Fernández se presentará el 9 de mayo en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas #800, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $628 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El tour Despechadas con Manoella Torres, Rocío Banquells, María del Sol y Denisse de Kalafe se llevará a cabo el 9 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $800 hasta los $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El Consorcio se presentará ese mismo día en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $330 hasta los $2,280 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Diego El Cigala se presentará nuevamente el 9 de mayo, esta vez en el Centro de Convenciones y Polyforum Cultural Figueros, ubicado en Calzada Andrés Sierra Rojas y Libramiento Norte S/N, El Retiro, Tuxtla Gutiérrez, 29040, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

SMTOWN es uno de los eventos más esperados por los Kpopers en México. (Fotografías de REUTERS)

El SMTOWN LIVE 2025 se presentará el 9 de mayo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $850 hasta los $6,600 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs. Se presentarán artistas como NCT DREAM, Super Junior, WayV, RIIZE, CHANYEOL, SUHO y NCT WISH.

Sábado 10 de mayo

Palaye Royale se presentará el 10 de mayo en el Estadio Fray Nano de Béisbol, ubicado en S/N, Fernando Iglesias Calderón, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $750 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante Edith Márquez se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $800 hasta los $4,270 pesos, dependiendo de la zona. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Tania Libertad estará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,000 hasta los $2,500 pesos, dependiendo de la zona. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Por su parte, el cantante Jaime Varela se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $850 hasta los $2,000 pesos. La apertura de puertas es a las 22:30 hrs.

Domingo 11 de mayo

Tycho se presentará el 11 de mayo en Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $650 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Los artistas Ana Tijoux y Alex Anwandter se presentarán ese mismo día en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Colonia Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 18:00 hrs.

El espectáculo La Caravana del Rock and Roll se presentará el 11 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $305 hasta los $3,660 pesos. La apertura de puertas es a las 18:00 hrs.

Miércoles 14 de mayo

A lo largo de su carrera, ha lanzado más de 30 álbumes, ha vendido más de 30 millones de discos y ha colocado más de 70 canciones en las listas de éxitos de América Latina y Europa.(Liliana Estrada, Ocesa)

Miguel Bosé se presentará el 14 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,525 hasta los $6,100 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Jueves 15 de mayo

El dúo Jesse & Joy se presentará el 15 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos oscilan entre los $180 y los $2,640 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Elena Rose estará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El costo de los boletos es de $1,098 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Hens se presentará el 15 de mayo en Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado bajo el puente de Circuito Interior S/N, 06140, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Viernes 16 de mayo

Roosevelt se presentará el 16 de mayo en el Antiguo Hotel Reforma, ubicado en la colonia Centro, 06030, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $707 hasta los $3,270 pesos.

La agrupación Bacilos se presentará ese mismo día en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Colonia Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $1,220 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Liverpool Legends se presentará los días 16 y 17 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $450 hasta los $1,700 pesos. La apertura de puertas es a las 19:30 hrs.

El pianista Guy Manoukian se presentará el 16 de mayo en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Colonia Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,090 hasta los $1,990 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La banda Seirén UK se presentará ese mismo día en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El Tecate Emblema Festival 2025 se llevará a cabo del 16 al 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco S/N, Ciudad Deportiva, Iztacalco, 08400, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 14:00 hrs. En Fase 1, el abono general cuesta $2,480 pesos; en Fase 2, $2,830 pesos más cargos. El Comfort Pass va de $3,720 a $4,245 pesos según la fase. Participarán artistas como David Guetta, Pitbull, James Bay, Alanis Morissette, Natasha Bedingfield, Oliver Tree, Will Smith, Becky Hill, The B-52’s y SOFI TUKKER.

Sábado 17 de mayo

Quantic se presentará el 17 de mayo en Frontón Bucareli, ubicado en Bucareli 118, 06000, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La banda Matute se presentará en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas #800, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $628 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El cantante japonés Vicke Blanka se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El cantautor Pedro Guerra, por su parte, estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles #36, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $488 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Domingo 18 de mayo

La banda Buzzcocks se presentará el 18 de mayo en el Foro Veintiocho, ubicado en Av. Ribera de San Cosme #28, 06470, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $700 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La banda Ne Obliviscaris se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $850 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Ajeet estará en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Colonia Xoco, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 18:30 hrs.

Martes 20 de mayo

El dúo Andy y Lucas se presentará el 20 de mayo en La Maraka, ubicada en Mitla #410, esquina Eje 5 Sur Eugenia, Colonia Narvarte, Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $950 hasta los $2,100 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30 hrs.

Miércoles 21 de mayo

El evento Palomazo Norteño se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Jueves 22 de mayo

La cantautora Ichiko Aoba se presentará el 22 de mayo en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $1,220 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Ese mismo día, la banda Peter Cat Recording Co. se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $525 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante Susana Cala estará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Viernes 23 de mayo

El músico Ebo Taylor se presentará el 23 de mayo en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $815 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La banda Los Daniels se presentará en el Foro El Nahual, ubicado en Periférico 222, San Martín de las Pirámides, 55850, Teotihuacán, Estado de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Insite se presentará el 23 de mayo en Doppler, ubicado en Calle Netzahualcóyotl 309, Texcoco de Mora Centro, 56100, Texcoco, Estado de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante Mariana Seoane ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Sábado 24 de mayo

Los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen se presentarán el 24 de mayo en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en Augusto Rodin #241, Colonia Ciudad de los Deportes, Benito Juárez, 07810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $472 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Don Tetto se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El grupo Mercurio se presentará en La Maraka, ubicada en Mitla #410, esquina Eje 5 Sur Eugenia, Colonia Narvarte, Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,300 hasta los $2,600 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs. Contarán con la participación especial de Diego Schoening y Erika Zaba.

El cantante Ricardo Caballero se presentará ese mismo día en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La banda Evadne se presentará en La Piedad Live, ubicado en Av. Insurgentes Sur 585, Colonia Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Carlos Carreira y Salvador Aponte se presentarán en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Colonia Xoco, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Domingo 25 de mayo

La banda Pressive se presentará en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $829 hasta los $3,880 pesos.

Concierto con todo Amor 2025 se llevará a cabo el domingo 25 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México. Los precios de los boletos oscilan entre $488 y $3,050. El inicio del concierto será a las 14:00 hrs.

Miércoles 28 de mayo

Son dos de los baladistas mexicanos que lograron éxito en los 80 y hasta la actualidad (Foto: Ocesa)

Emmanuel y Mijares se presentarán el miércoles 28 de mayo en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México. Los costos varían entre $2,900 y $4,026. La apertura de puertas es a las 18:30 hrs.

Kamijo se presentará ese mismo día en el HDX Circus Bar, ubicado en Av. Cuitláhuac 3368, Jardín Azpeitia, 02530, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $850. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Jueves 29 de mayo

Nicky Jam se presentará el 29 de mayo en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México, México. Los boletos van desde $830 hasta $2,910. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Marco Antonio Solís se presentará ese día en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México, México. Los precios oscilan entre $1,086 y $3,160. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

REYKO se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $380. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Malu se presentará el jueves 29 de mayo en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $671. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

Viernes 30 de mayo

El vocalista Saul Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México. (AP/Aurea Del Rosario)

Caifanes se presentará el viernes 30 de mayo (también el 31 de mayo) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50, Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México. Los boletos oscilan entre $366 y $2,440. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Yeri Mua se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México, México. El precio de los boletos para la zona general es de $805. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

Santiago Cruz se presentará en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, 03330, Ciudad de México, México. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Sábado 31 de mayo

LATIN MAFIA se presentará el sábado 31 de mayo en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México, México. Los boletos oscilan entre $780 y $1,890. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Dread Mar I se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México, México. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Tarja Turunen & Marko Hietala estarán en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $1,000. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Los Panchos, por su parte, se presentarán en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México, México. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

India Martínez se presentará en La Maraka, ubicada en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México, México. La apertura de puertas será a las 21:30 hrs.

Fármacos estará en Doppler, ubicado en Calle Netzahualcóyotl 309, Texcoco de Mora Centro, 56100, Texcoco, México. El precio de los boletos es de $300. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

El sábado, Estela Núñez se presentará en el Lunario Del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México, México. La apertura de puertas será a las 22:30 hrs.

Mientras tanto, Irán Castillo ofrecerá su concierto en el Hotel Krystal Satélite, ubicado en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 2300, San Lucas Tepetlacalco, 54055, Tlalnepantla, México. El precio de los boletos es de $800. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Finalmente, Silver Panda se presentará el sábado 31 de mayo en LooLoo, ubicado en Londres 195, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $300. La apertura de puertas será a las 22:00 hrs.