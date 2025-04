Karina Torres de ‘Las Perdidas’ da sus poderosas razones por las que rechazó La casa de los famosos México

Karina Torres explica por qué decidió no participar en "La Casa de los Famosos México" (YT/El Mich Tv)

Karina Torres, reconocida creadora de contenido y figura destacada en redes sociales, ha revelado los motivos detrás de su decisión de no participar en el popular reality show La casa de los famosos México, a pesar de ser una de las personalidades más solicitadas por el público para integrarse al programa.

Según explicó a través de sus plataformas digitales, su negativa no se debe a una falta de confianza en sus capacidades, sino a la importancia que otorga a su bienestar emocional y estabilidad personal.

De acuerdo con las declaraciones de Torres, la conversación sobre su posible participación en el reality surgió tras el éxito de su amiga Wendy Guevara, quien no solo formó parte de la primera temporada del programa, sino que también se coronó como ganadora.

Este triunfo generó una ola de peticiones por parte de los seguidores para que Karina Torres fuera considerada en futuras ediciones.

Wendy Guevara, ganadora del programa, influyó en la reflexión de Karina Torres sobre su participación (Captura de pantalla @soywendyguevaraoficial)

Sin embargo, ni ella ni otras integrantes del grupo conocido como “Las Perdidas” fueron seleccionadas para la segunda temporada, lo que despertó especulaciones sobre su posible inclusión en una tercera entrega.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Karina Torres explicó que, tras discutir el tema con su mánager y con Wendy Guevara, tomó la decisión de no participar en el programa.

“No quisiera yo entrar a una Casa de los Famosos, no porque no me sienta capaz”, afirmó.

La influencer destacó que, aunque confía en su capacidad para conectar con el público, considera que el formato del reality podría ser perjudicial para su salud emocional.

El bienestar emocional, clave en la decisión de Karina Torres de rechazar el reality show ( X/@LaCasaFamososUS)

Según sus palabras, el nivel de fortaleza emocional requerido para enfrentar las dinámicas del programa es algo para lo que no se siente preparada en este momento.

“Hagan de cuenta que estuve platicando con mi mánager y con Wendy y le dije ‘te voy a ser bien sincera, no quisiera yo entrar a una Casa de los Famosos, no porque no me sienta capaz’, no porque me dé miedo el sol, porque morena nací, recuérdalo bien, muñequita de terciopelo”, dijo con su particular estilo.

Torres también señaló que su decisión está influida por su deseo de mantener su paz interior y evitar situaciones que puedan desestabilizarla.

“Simplemente porque creo yo que para estar ahí, hermanas, pues se ocupa mucha capacidad emocional y yo no estoy preparada para ello”.

Karina Torres prefiere formatos como "Exatlón" en lugar de realities de convivencia prolongada (IG: @karina.torres)

Además, mencionó que no está dispuesta a sacrificar su bienestar por la exposición mediática que ofrece el programa.

A pesar de su negativa a participar en La casa de los famosos México, Karina Torres dejó abierta la posibilidad de integrarse a otros proyectos televisivos, especialmente aquellos que impliquen competencias físicas.

Entre los formatos que le interesan, mencionó programas como Exatlón, donde podría demostrar sus habilidades en un entorno diferente al de un reality de convivencia.

En sus palabras, “llegué a la conclusión de que yo no quiero (entrar a La Casa de los Famosos México). Yo estoy bien así, hermanas”.

La influencer señala la importancia de mantener su paz interior y estabilidad emocional (Crédito: IG/karina.torrea)

Otro factor determinante en su decisión es su compromiso con su recuperación personal. Karina Torres compartió que asiste regularmente a reuniones relacionadas con su proceso de rehabilitación por el consumo de sustancias nocivas en el pasado.

Este aspecto de su vida, según explicó, sería incompatible con el tiempo prolongado que implica participar en un programa como La casa de los famosos México, donde los participantes permanecen aislados durante semanas.