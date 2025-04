Giovanni Medina encara a la prensa y pide respeto para su ‘relación’ con Irina Baeva: “No vamos a permitir violencia”

Hasta el momento ninguno ha confirmado su romance. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Giovanni Medina e Irina Baeva continúan envueltos en rumores de romance. Y es que han sido captados juntos en varias ocasiones, tanto en eventos privados como en el aeropuerto.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado o desmentido las especulaciones; sin embargo, recientemente fueron vistos y abordados por un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El empresario mexicano se detuvo un momento, pero no para atender a la prensa, sino para pedir respeto tanto para él como para su hijo (fruto de su relación con Ninel Conde) y la actriz rusa.

Giovanni Medina tuvo un tórrido romance con Ninel Conde, fruto de ello nació su hijo Emmanuel en 2014. La relación no prosperó y el empresario se quedó con la custodia del menor. (Instagram/@giovannimedinam)

“Amigos, les digo amigos porque creo que siempre hemos sido amigos. La base de la amistad es el respeto y yo no puedo llegar a un amigo a saludarlo con gritos y empujones... los amigos no se insultan con preguntas”, comenzó.

Giovanni Medina aseguró que ya no responderá preguntas sobre su vida privada y lamentó el tipo de cuestionamientos que ha recibido Irina Baeva sobre la relación que tuvo con Gabriel Soto.

“Ya no vamos a permitir violencia hacia las mujeres de ningún tipo”, dijo.

Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su separación en julio de 2024, en medio de rumores de una supuesta infidelidad de parte del actor. (@LaOreja_TV, X)

También aprovechó para reclamar por el golpe que su hijo recibió en un anterior encuentro con la prensa derivado del zafarrancho que se armó.

“Ya le pasó a Alessandra (Rosaldo) en este mismo aeropuerto, ya me pasó con Emmanuel que incluso le pegaron porque una reportera le empujó la mano. Lo único que les pido es respeto (...) van dos veces que me agarran a empujones y ya hasta a mi hijo le tocó“, dijo.

Finalmente, el empresario confirmó que su viaje con su hijo e Irina Baeva fueron unas vacaciones.

Filtran pruebas de un romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina Credito:cuartoscuro credito: IG- giovannimedinam

Irina Baeva pide respeto

La actriz también se detuvo con la prensa para pedir respeto: “La parte pública en mi vida es la profesional, ustedes lo saben, soy actriz y conductora, de eso siempre feliz de la vida les voy a responder todo lo que quieran. Espero que lo puedan entender”.

Derivado de ello, un reportero comentó que las preguntas sobre su vida privada han surgido a raíz de declaraciones que ella misma ha hecho en programas de televisión y lamentó que luego ya ‘no quiere hablar del tema con ellos’.

La actriz acusó a su expareja de infidelidad y presunta violencia YT: Unicable / Montse&Joe

Irina Baeva explicó: “Compartirlo con todos ustedes puede ser un poquito caótico, ustedes no me dejarán mentir, lo han vivido. En este caso, lo único que puedo decir es que lo comparto en un programa para ponerle punto final a una historia, ya cerrar el capítulo, es como una catarsis para no generar más preguntas”.

Aunque no mencionaron el programa en cuestión, se trató de las confesiones que Irina Baeva hizo en Montse&Joe sobre su truene con Gabriel Soto; lo acusó de presunta infidelidad y agresión.