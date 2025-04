La Mañanera de hoy 25 de abril | El martes 29 de abril, se realizará el Primer Simulacro Nacional a las 11:30 horas: Sheinbaum

Autonomía técnica

Se ha hecho demasiada discusión sobre un artículo de plataformas digitales en donde la Agencia Digital puede bajar las plataformas digitales, no tiene nada que ver con la censura por los contenidos. El artículo en cuestión tiene que aclararse, modificarse, para no dar argumentos de supuesta censura en contra de Facebook, YouTube u otras, siempre hemos estado en contra de la censura.

Nunca ha sido el objetivo la censura, el gobierno no va a censurar a nadie, en todo caso que se quite el artículo o se modifique la redacción, para que no se arme un escándalo.