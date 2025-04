Fiscalía de Jalisco citará a declarar otra vez a Los Alegres del Barranco por homenaje a “El Mencho”

Luego de que se negaran a declarar en su primer citatorio, Los Alegres del Barranco deberán presentarse nuevamente ante la Fiscalía. (Anayeli Tapia/Infobae)

La agrupación mexicana Los Alegres del Barranco enfrentará un nuevo citatorio por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco como parte de la investigación abierta en su contra por apología del delito, luego de que durante uno de sus conciertos se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo informó el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, quien confirmó además la cancelación de un concierto que el grupo tenía programado para el próximo 5 de mayo en el municipio de Tequila, fecha en la que deberán comparecer ante el Ministerio Público.

Cabe recordar que los integrantes del grupo decidieron no rendir declaración durante el primer citatorio realizado el pasado 17 de abril, amparados en su derecho constitucional. Por recomendación de su defensa legal, se acogieron a la figura de no declarar, lo que llevó a la autoridad a programar un nuevo llamado.

“Se acogieron a su derecho a no declarar, pero van a tener que regresar. Yo creo que lo mejor era que de una vez declararan en su primera visita y evitar una segunda, pero no lo quisieron hacer. Así se lo recomendó su abogado y tendrán que regresar”, dijo el mandatario estatal en declaraciones recogidas por el medio Milenio.

Los Alegres del Barranco repitieron su homenaje a El Mencho en Uruapan, Michoacán. (Captura de pantalla)

Lemus puntualizó que la nueva cita ante la Fiscalía coincide con la fecha en la que Los Alegres del Barranco tenían previsto un concierto en Tequila. Sin embargo, el evento fue suspendido desde el pasado 2 de abril, por lo que los músicos tienen disponible ese día para presentarse ante las autoridades.

La investigación por apología del delito sigue abierta

La investigación contra Los Alegres del Barranco comenzó tras su presentación el pasado 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del estado, administrado por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Durante el concierto, la banda proyectó en las pantallas del escenario imágenes de Oseguera Cervantes mientras interpretaban un corrido titulado “El del palenque”, cuya letra incluye referencias explícitas al CJNG, a su líder y a estructuras armadas del grupo criminal.

Según lo declarado por el gobernador Lemus, la Fiscalía busca que los músicos expliquen por qué decidieron mostrar esas imágenes y cuál es la relación o los intereses detrás de esa acción. “Queremos saber por qué promovieron ese tipo de valores o ensalzaron a un líder criminal. Quiero saber por qué lo hicieron, cuáles son sus intereses, a qué responden, pero no está prohibido que toque ningún grupo en Jalisco", indicó el mandatario.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Lemus aclaró que la investigación no implica una prohibición para que la agrupación se presente en Jalisco, siempre que el contenido de sus espectáculos no incurra en apología del delito. “No está prohibido que toque ningún grupo en Jalisco. Lo que estamos proponiendo que se prohíba en la entidad es que se haga apología del delito”, subrayó.

La investigación aún no ha sido judicializada, por lo que los implicados todavía no han sido imputados por algún cargo.

En paralelo a la investigación penal, el gobierno de Jalisco impulsa una serie de medidas legislativas para evitar la exaltación de figuras del crimen organizado en los eventos masivos.

Pablo Lemus anunció que ya envió al Congreso del Estado un decreto y una iniciativa de ley con el objetivo de que los municipios tengan la obligación de supervisar el contenido de los espectáculos y de exigir a los productores y promotores que asuman esa responsabilidad.

En el marco legal mexicano, la apología del delito se considera la exaltación o defensa de actos criminales o de sus autores, ya sea de forma escrita, verbal o visual. Esto incluye manifestaciones como los llamados narcocorridos, cuyas letras suelen aludir a la vida de líderes del narcotráfico, el uso de armamento militar y las operaciones de los cárteles.