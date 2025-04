Sheinbaum defiende a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, tras quejas de diputados de Morena: “una mujer extraordinaria”

Ariadna Montiel, secretaría del Bienestar, se presentó este mi+ercoles a la conferencia de prensa matutina. Foto: X/@A_MontielR.

Ante los rumores de que al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hay molestia con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, y de que incluso miembros del partido piden su destitución, la presidenta Claudia Sheibaum salió en su defensa este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina.

Ante la pregunta expresa de una reportera presente en la conferencia matutina, sobre qué opinaba sobre los audios que se filtraron en la que diputados del partido oficialista se quejaban de la secretaria del Bienestar y la acusaban de no responderles las llamadas e incluso que acusaban que había corrupción dentro de la institución, Sheinbaum aseguró que Montiel realiza un excelente trabajo y que era una mujer extraordinaria.

“Ariadna hace un exceloente trabajo, es una mujer extraordinaria, no es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas del Bienestar permanentemente”, señaló la presidenta de México.

Posteriormente, le pidió a Ariadna Montiel pasar a explicar que está haciendo la Secretaría del Bienestar este mes de abril.

La mandataria salió en defensa de Montiel.

Montiel dijo que se realiza el censo de Salud y Bienestar; se entregan las tarjetas de la Pensión de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar; se revisan todos los expedientes de la pensión de discapacidad, en la que casi se registraron 270 mil personas y hay que verificar que sea discapacidad permanente; se inició el censo de Infonavit y se van a visitar 842 mil viviendas para el proyecto que presentó Octavio Romero; solo faltan 8 mil de 65 mil asambleas de La Escuela es Nuestra; se trabaja en 20 mil asambleas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura social que Sheinbaum dispuso que el 10% fuera para la población indígena; se entregaron 562 tarjetas para La Clínica es Nuestra para la recuperación de los Centros de Salud de priomer nivel del ISSSTE; se realizaron 7 mil 457 asambleas de las tiendas de Alimentación para el Bienestar que se rehabilitarán, entre otras cosas.

Sheinbaum señaló que recientemente le dijo a Ariadna que fuea a San Quintín para ver cómo ayudar a las y los jornaleros, por lo que personalmente fue tres día para saber cómo estaba la situación para poder diseñar el programas de estancias infantiles para jornaleras agrícolas.

Recordó que hace poco habló sobre lo que significa gobernar con humildad y, dijo, Ariadna Montiel es un ejemplo de ello.

“Ariadna viene también del movimiento estudiantil, nada más que de otra época, ella es más joven, pero por ejemplo, hace 10 años, cuando había movilizaciones que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco porque la gente venía a saludar, y se ponía una cuerda, pues ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda, protegiendo a los que eran la descubierta que se llamaba entonces de las movilizaciones”, dijo la mandataria.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer las acciones que se realizan este mes de abril en la institución que encabeza . | @Gobierno de México.

Sheinbaum dijo que en el sexenio de AMLO se terminó la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social, pues los programas son universales, y en caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa a partir de una defiición, y no a partir de una gestión de una persona.

“Pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, eso no, la promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe”, concluyó Sheinbaum.