Briggitte Bozzo desmiente estar obsesionada con las cirugías estéticas tras reducción de busto

Briggitte Bozzo, una de las participantes más queridas de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, regresó a la polémica tras dar a conocer que se sometió a un nuevo procedimiento estético.

Cabe recordar que desde su participación en el exitoso reality show 24/7, la actriz de origen venezolano dejó al descubierto las cirugías estéticas que se ha realizado, pero recientemente hizo público un nuevo procedimiento.

Fue a principios de marzo cuando la actriz de “Silvana sin lana” compartió que se realizó una reducción mamaria, una “lipoescultura vaser 360″ y una luxación de costillas.

Dichos procedimientos estuvieron a cargo del cirujano plástico Rigoberto Aramburo, quien a través de su cuenta de TikTok compartió los resultados y aseguró que a dos semanas del posoperatorio la joven lucía una cintura de 55 centímetros.

“Me he sentido muy bien y he sido muy juiciosa. Estoy progresando bien”, expresó Bozzo para el video difundido por el Dr. Aramburo.

Briggitte Bozzo desmiente estar obsesionada con las cirugías estéticas

A unas cuantas semanas de su último procedimiento estético, Bozzo habló sobre el amor propio en una entrevista para “Sale el Sol”, donde dejó claro que no tiene ningún tipo de obsesión con los procedimientos estéticos.

“Siento que no a fuerzas tenemos que pasar por una cirugía. Todos somos hermosos y podemos resaltarlo a nuestra manera”, explicó.

Asimismo, agregó que actualmente se encuentra trabajando mucho en su amor propio, lo que le ha permitido descubrir una belleza más realista de sí misma.

“No a fuerzas tengo que pasar por un doctor para sentirme mejor. Siento que si trabajas la mente, tu cuerpo, lo que comes, tener ese autocontrol de lo que te estás metiendo a la boca. Siento que no a fuerzas tenemos que pasar por una cirugía”, agregó.

Finalmente, confesó que su reciente reducción de busto la realizó por cuestiones de salud, pues ya le estaba comenzando a afectar su espalda nuevamente.

“Soy una mini, mini mujer de 1.45, y la verdad es que es el hecho de tener familia venezolana, mi mama es muy bustona y esta es la tercera vez que me quito porque me dio escoliosis. Es muy incómodo para muchas cosas. No te da buena postura”, explicó.

Cabe resaltar que pese a sus cirugías, la actriz se ha mantenido constantemente activa en redes sociales, donde suele compartir contenido para sus seguidores de manera habitual, pues recientemente participó en el programa de Mario Bezares y se reunió con el querido “Team Mar”.