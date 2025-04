¿Tomar café afecta la absorción de nutrientes? Esto dice la ciencia

También aporta antioxidantes y beneficios al metabolismo; conoce lo que dice la ciencia sobre sus efectos y cómo consumirlo de forma equilibrada

El café es una de las bebidas más populares del mundo. Millones de personas lo eligen cada mañana por su aroma, sabor y, sobre todo, por su efecto estimulante. Sin embargo, detrás de su consumo cotidiano, hay una pregunta que genera cada vez más interés: ¿el café interfiere en la absorción de nutrientes esenciales en el cuerpo humano?

El lado beneficioso del café

Aunque a menudo se asocia con efectos negativos sobre la salud, el café también aporta beneficios que pueden incidir positivamente en el metabolismo de ciertos nutrientes. Según diversos estudios, la cafeína —principal compuesto activo del café— estimula el sistema nervioso central, lo que mejora la concentración, el estado de alerta y el rendimiento físico y mental. Este efecto puede favorecer indirectamente una mejor absorción de nutrientes, al optimizar las funciones digestivas y metabólicas.

Además, el café es una fuente considerable de antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger las células del cuerpo frente al daño de los radicales libres. Estos compuestos antioxidantes pueden favorecer un ambiente más saludable a nivel celular, propiciando un mejor aprovechamiento de vitaminas y minerales.

Nutrientes que pueden verse afectados por el café

Pese a sus posibles beneficios, diversos expertos advierten que el consumo excesivo de café podría interferir en la absorción de ciertos nutrientes clave, especialmente si se toma justo antes o después de las comidas.

Hierro no hemo: el café contiene polifenoles, compuestos que pueden unirse al hierro de origen vegetal y dificultar su absorción en el intestino. Este efecto es relevante para personas con dietas vegetarianas o veganas, que dependen principalmente de esta forma de hierro.

Calcio: beber café en grandes cantidades puede aumentar la eliminación de calcio por la orina. Aunque este efecto no suele ser grave en personas con una dieta equilibrada, podría representar un riesgo si la ingesta de calcio es baja o si hay antecedentes de problemas óseos.

Vitamina B1 (Tiamina): algunos componentes del café, como los taninos, pueden interferir en la biodisponibilidad de esta vitamina esencial para el metabolismo energético y la función del sistema nervioso.

¿Qué nutrientes no se ven afectados por el café?

No todas las vitaminas y minerales reaccionan igual frente al café. Por ejemplo, las vitaminas C y D no parecen verse significativamente afectadas por la cafeína ni por los compuestos del café, según indican diversas investigaciones. Esto sugiere que el impacto del café en la absorción de nutrientes depende del tipo de vitamina o mineral y de la cantidad de café ingerida.

El consumo moderado de café, en el marco de una dieta equilibrada, no representa un riesgo serio para la absorción de nutrientes en la mayoría de las personas. Sin embargo, consumirlo en exceso o junto con las comidas principales podría afectar la disponibilidad de ciertos minerales como el hierro y el calcio, especialmente en poblaciones vulnerables.

Tomar café con frecuencia puede tener beneficios antioxidantes, pero su consumo excesivo o junto a las comidas podría dificultar la absorción de algunos nutrientes clave como el hierro y el calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para minimizar estos efectos, especialistas recomiendan espaciar la ingesta de café respecto a las comidas, preferiblemente 30 a 60 minutos antes o después, y mantener una hidratación adecuada. Como siempre, ante dudas nutricionales específicas, lo ideal es consultar con un profesional de la salud.