Acusan a Imelda Tuñón de usar música y arreglos sin permiso para su debut en Monterrey

Al salir al escenario Imelda Tuñón olvidó llevar consigo el micrófono, lo que la obligó a regresar tras bambalinas por unos segundos. (Instagram)

Imelda Tuñón nuevamente se encuentra en medio de la polémica tras su debut en Monterrey. En un inicio su participación en el intermedio de la obra teatral “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado” generó una ola de comentarios ya que al salir al escenario, la cantante olvidó el micrófono. Sin embargo, horas después surgieron acusaciones relacionadas con su repertorio musical.

El fin de semana pasado, Tuñón sorprendió al público al interpretar un popurrí en homenaje a la icónica cantante Selena Quintanilla, abriendo con el emblemático tema “Como la Flor”.

Al finalizar el show, la exnuera de Maribel Guardia platicó con la prensa y detalló que la falla del micrófono habría sido un problema técnico.

Tras su debut, los videos de la actuación de Imelda Tuñón comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los internautas no tardaron en emitir opiniones divididas. Algunos usuarios criticaron su desempeño, llegando incluso a compararla con Jolette, exintegrante del programa de televisión La Academia, conocida por las controversias que rodearon su participación en el reality show.

La exnuera de Maribel Guardia debutó en el escenario con un popurrí en homenaje a Selena Quintanilla. (Captura de pantalla @alexpaez)

Sin embargo, Tuñón defendió su actuación al señalar que el inconveniente con el micrófono fue un error del equipo técnico y no un descuido personal. “No hubo nervios, pero sí varias cositas, por ejemplo, en el staff hubo un tema con el micrófono. Entonces salgo, me regresé y dije: vamos a retomar desde donde va la canción”, explicó.

La controversia en torno al debut de Imelda Tuñón no se limitó a las críticas en redes sociales. Pues durante el último programa conducido por el periodista Javier Ceriani, la cantante Paty Muñoz, excompañera de Tuñón en el grupo musical Bandidas, realizó una llamada en vivo.

Quien la señaló públicamente de haber utilizado un arreglo musical que originalmente estaba destinado al relanzamiento de su agrupación. El incidente ocurrió durante un evento en Monterrey, donde Tuñón presentó un ‘medley’ que, según Muñoz, fue creado específicamente para el regreso de Bandidas.

“El productor musical, quien se hizo cargo de los arreglos y los efectos especiales, de nuestra música, el ‘medley’. Para el lanzamiento de Bandidas ya con nuestras voces grabadas fue estrenado en el lanzamiento de la señora Imelda Tuñón el día sábado en Monterrey”, aseguró.

“Llevo un año intentando sacar el grupo, relanzarlo y me cuesta mucho trabajo por envidias, por traiciones (...) Y ahora la gota que derramó el vaso es que esta señora cantó mi música, estrenó mi ‘medley’ que teníamos para el lanzamiento de Bandidas”.

Paty Muñoz señaló a Imelda de haber utilizado un arreglo musical que originalmente estaba destinado al relanzamiento de su agrupación, Bandidas. (Captura de pantalla @alexpaez)

De acuerdo a Paty, el material incluía un conteo inicial en el que se mencionaba su nombre, lo que, a su juicio, evidencia que el arreglo no estaba destinado a Imelda Tuñón. “Ella escucha en el inicio, en el conteo: ‘uno, dos, tres, cuatro’ y luego dice Paty Muñoz. ¿Por qué cantas algo que tú no hiciste?”, cuestionó la cantante.

Muñoz también señaló que, para adaptar el ‘medley’ a la presentación de la viuda de Julián Figueroa, se habrían realizado modificaciones en el audio. “Que no diga que ella no se dio cuenta, que estaba grabando con arreglos que no eran para ella. Vienen los nombres de todas, bajaron el volumen de nuestras voces, dejaron los coros para aprovecharlos”, reveló.