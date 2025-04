“Debes ponerte a trabajar”: Pati Chapoy estalla contra el hermano de Daniel Bisogno por querer administrar la herencia

. (Azteca)

El hermano de Daniel Bisogno lanzó un comunicado nocturno donde aseguró que no sabe dónde están las cenizas del presentador, Alex también acusó a Cristina, la mamá de Michaela, por estar supuestamente peleando legalmente la herencia.

Al respecto, Pati Chapoy recomendó al familiar que “no meta cizaña” e incluso le dijo que su deber en este momento es ponerse a trabajar y apoyar a su padre durante el duelo.

“¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? en tu caso tu preocupación debe ser ponerte a trabajar y ayudar a tu papá"

De acuerdo con la presentadora al frente de Ventaneando, la única heredera del legado de su compañero ahora fallecido es Michaela Bisogno.

Alex Bisogno asegura que no sabe ni dónde están las cenizas, la presentadora menciona que la única heredera es Michaela Crédito: (X/@adn40//VentaneandoUno)

“Yo no sé que estés pensando, me entero que tienes interés en administrar el legado de tu hermano pero estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a la mamá de la niña, no entiendo por qué pusiste ese comunicado si sabes que llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá”, dijo durante la emisión del 14 de abril.

Además, Pati Chapoy se dirigió a Alex Bisogno para aclarar que él mismo llevó las cenizas del conductor a la casa de su papá. “Están a lado de las cenizas de tu mamá”, detalló.

Cabe señalar que en su comunicado, Alex Bisogno señaló que la situación está teniendo varias dificultades, pero para Chapoy no hay ningún tema de debate respecto a las propiedades y riquezas que Daniel logró acumular en su vida.

“La situación no está complicada, las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Micaela, su única heredera”, dijo para las cámaras de Ventaneando.