Claudia Sheinbaum recuerda tensa relación con Mario Vargas Llosa y envía condolencias a su familia

Durante la conferencia matutina de este lunes, 14 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió iniciar su intervención de una manera diferente. En esta ocasión, la mandataria utilizó los primeros minutos en el micrófono para recordar la memoria del recién fallecido Mario Vargas Llosa y mandó sus sinceras condolencias a su familia.

Luego de que se diera a conocer la notifica de su muerte, el mundo de la literatura se encuentra de luto y, pese a que no tenía una buena relación con países cuyos gobernantes tuvieran una corriente de izquierda y criticara sus maneras, la titular del Ejecutivo no dudó en recordar su memoria.

“Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares.

Fallece Mario Vargas Llosa, una figura monumental de la literatura en español

El mundo de las letras despide este 13 de abril de 2025 a uno de sus más grandes referentes: Mario Vargas Llosa. El renombrado autor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, falleció a los 89 años, según confirmaron sus hijos a través de un comunicado oficial. El escritor partió en calma, acompañado por su familia, cerrando un capítulo brillante en la historia de la literatura universal.

La noticia conmueve tanto a lectores como a escritores de todo el mundo, quienes reconocen en Vargas Llosa una voz fundamental de la narrativa contemporánea. Con una carrera marcada por obras emblemáticas como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo, el autor consolidó un estilo y una mirada crítica que dejó huella en generaciones de lectores.

Más allá de su indiscutible talento literario, Vargas Llosa también fue una figura influyente en el debate público y político de América Latina y Europa, nunca temeroso de expresar sus posturas, incluso cuando éstas generaban controversia.

Su partida representa no solo la pérdida de un autor prolífico, sino el cierre de una era en la literatura escrita en español. Sin embargo, su legado permanece vivo en sus libros, en sus ideas y en la inspiración que continuará brindando a escritores y lectoras por igual en todo el mundo.

Su crítica a AMLO y los ataques a la prensa mexicana

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, expresó su preocupación por los constantes ataques del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia la prensa crítica. Durante su participación en el foro “Los desafíos de la libertad de expresión”, en septiembre del 2021 y organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Universidad de Guadalajara, Vargas Llosa señaló que el uso de las conferencias matutinas para descalificar a medios y periodistas “transgrede sus funciones” como mandatario.​

“No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas. No me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función”, afirmó el autor de La ciudad y los perros. ​

Vargas Llosa añadió que esta política implementada desde el inicio del gobierno de López Obrador en 2018 le resta “popularidad” y “eficiencia” al mandatario. El escritor ha calificado en diversas ocasiones al presidente mexicano como un “populista”.​

Durante toda su carrera fue crítico de gobiernos de izquierda. (EFE)

Al ser informado de que López Obrador mencionó que respetaría su libertad de expresión durante su visita a México, el escritor respondió: “No sé en qué contexto ha dicho estas cosas, pero tengo la impresión que varias veces se ha referido a mí de una manera muy negativa. Es su derecho, desde luego”. ​

El Nobel de Literatura también destacó que la libertad de expresión es “la medida más segura para saber si un país es democrático o no”. Lamentó que en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú esta libertad esté recortada, señalando que “lo ocurrido en estos días en Nicaragua es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical y comunismo para satisfacer anhelos de igualdad, trabajo y prosperidad”. ​