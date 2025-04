Cancelan concierto de El Komander en Querétaro; continúa el combate a la narcocultura

El cantante tiene un amplio repertorio en donde presuntamente hace apología al delito.(Especial)

Durante los últimos días el tema sobre los narcocorridos y la cultura que se ha generado alrededor de éstos hay llevado al gobierno de diversos estados a estar alerta sobre los exponentes de este género musical. Ahora, el afectado fue El Komander quien tuvo que cancelar su concierto en Querétaro por disposición oficial.

Su presentación se haría el próximo 27 de abril en el marco de la Feria de la carne, el vino y el ixtle, no obstante, el presidente municipal de la capital queretana, Ezequiel Montes, determinó que no sería posible continuar con el evento debido a la letra de las canciones: “-estamos- con el firme propósito de no fomentar espectáculos que promuevan la violencia”.

Dentro de un comunicado, el mandatario externó que “el poder que tiene la música como herramienta de transformación social”, por lo que se suspendió de manera indefinida la presentación del artista, aunque dejó abierta la posibilidad de que se lleve a cabo el recital.

“No podemos ni debemos normalizar discursos o expresiones que atenten contra la paz, la seguridad y los valores que representan a nuestras familias y comunidad”, agregó.

El gobierno local destacó la importancia de mantener fuera de los eventos públicos expresiones que atenten contra la paz. (Gobierno de Pedro Escobedo)

Esta cancelación no ha sido la única en la entidad, y es que recientemente el grupo Los Alegres del Barranco pasaron la misma situación al ser cancelada su participación en la Feria de Michoacán del 18 de abril en la Expo Fiesta LZC 2025. Esto debido a que, al igual que otros exponentes de los narcocorridos, las autoridades consideran que pueden hacer apología al delito.

Querétaro no aceptará más violencia en la música

Pese a que se han presentado disturbios y enojo entre los amantes de la música regional mexicana por la postura de los diversos niveles gubernamentales, el secretario de gobierno de Querétaro, Carlos Alberto Alcaráz Gutiérrez, destacó que está trabajando en conjunto con los gobiernos de los municipios para que no se promueva ninguna clase de expresión artística que enaltezca el papel del crimen organizado en México.

“Simplemente, no se van a llevar a cabo los eventos, no vamos a poder sancionar lo que no va a pasar”, detalló para los medios de comunicación.

Luis R. Conriquez y su cancelación en Texcoco

El cantante de regional mexicano se encuentra en el centro de la polémica luego de que su presentación en el Palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, el pasado 11 de abril, se viera interrumpida por disturbios provocados por su negativa a interpretar narcocorridos. La decisión del artista respondió a nuevas normativas gubernamentales que buscan evitar la apología al delito en espectáculos públicos.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Conríquez explicó que su determinación de modificar el repertorio habitual obedeció tanto a las disposiciones oficiales como a su compromiso con la seguridad del público y su equipo. “Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”, expresó el artista.

Sin embargo, la reacción del público fue violenta. Algunos asistentes comenzaron a lanzar objetos al escenario y a destrozar instrumentos musicales, lo que obligó a suspender el concierto. Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular mensajes que advertían sobre posibles amenazas de muerte contra el cantante, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y en la industria musical. ​

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

Este incidente se suma a un creciente debate en México sobre la influencia de los narcocorridos en la cultura popular. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no prohíbe este tipo de música, pero promueve la concienciación social para evitar glorificar la violencia, el narcotráfico y la misoginia. La controversia se intensificó tras un concierto en Guadalajara donde se rindió homenaje a un líder del crimen organizado, lo que provocó sanciones como la retirada de visas por parte de Estados Unidos y restricciones en varios estados mexicanos. ​

Luis R. Conríquez ha anunciado que su música tomará un nuevo rumbo, aunque no ha especificado los detalles de los cambios que implementará. Su objetivo es seguir conectando con su público a través de historias que reflejen la realidad, pero adaptándose a las circunstancias actuales.

La situación ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los artistas en la promoción de ciertos contenidos y la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con el impacto social de sus obras.