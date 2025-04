Cuál es el efecto de tener el fregadero al lado de un electrodoméstico según el Feng Shui

Montserrat Beltrán explica los beneficios de aplicar Feng Shui en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Feng Shui es una práctica tradicional china que busca equilibrar la energía en los espacios donde vivimos. Según el Instituto de Idioma Chino (CLI, por sus siglas en inglés), va más allá de la decoración, ya que se trata de un proceso transformador que puede influir positivamente en la vida diaria de quienes lo aplican en sus hogares.

Este arte se basa en la correcta disposición de los elementos dentro del entorno, con el fin de promover bienestar, armonía y prosperidad. A través de sus principios, es posible diseñar espacios que favorezcan tanto la tranquilidad como el cumplimiento de metas personales, lo que convierte al Feng Shui en una herramienta de equilibrio energético.

Montserrat Beltrán, especialista en esta filosofía, subraya la importancia de cada habitación en el hogar y cómo el Feng Shui influye en ellas. Destaca particularmente la cocina, señalando que la ubicación de los objetos puede incluso modificar la forma en que cocinamos, lo que demuestra el profundo impacto que esta práctica puede tener en la vida cotidiana.

El Feng Shui en la cocina

La disposición de los elementos en la cocina puede influir directamente en la energía del espacio y, según la experta Montserrat Beltrán , también en la motivación para cocinar.

“Si no te gusta mucho cocinar, comes cualquier cosa y siempre vas a lo rápido, es muy posible que tu cocina no tenga buen Feng Shui”, reveló la experta para el diario La Vanguardia.

Esta disciplina asiática propone una serie de ajustes que no solo equilibran la energía del lugar, sino que también pueden convertir la experiencia de cocinar en algo más placentero y estimulante.

Separar el fuego del agua: uno de los principios fundamentales del Feng Shui en la cocina es evitar que los elementos de fuego y agua estén demasiado cerca. De acuerdo con Beltrán “el fuego lo aportan los electrodomésticos como por ejemplo el microondas, el horno y también los propios fuegos (los fogones de la estufa)”, explica. Estos dos elementos opuestos no deben estar cerca, ya que sus energías pueden interferir entre sí. Para solucionarlo, Montserrat recomienda colocar objetos de madera, como cucharas o tablas de cocina , o incluso una planta aromática.

La posición al cocinar: otra recomendación importante se basa en la orientación del lugar donde cocinamos. Según la experta cocinar de espaldas a la puerta no es ideal, pues podríamos sentirnos desprotegidos. Aunque la solución no siempre resulta sencilla, la experta propone añadir espejos o superficies reflectantes como láminas de acero para contrarrestar esta sensación de intranquilidad.

La importancia de los colores en la cocina: el color también juega un papel clave en la energía de este espacio. Para el Feng Shui, la cocina pertenece naturalmente al elemento fuego, por lo que un exceso del color rojo puede desbalancearla.

“La cocina, por definición, pertenece al elemento fuego del Feng Shui y lo que no aconsejamos es que sea totalmente roja porque tendrían un exceso de fuego”, explica Montserrat.

Los objetos de madera disminuyen la tensión entre elementos de fuego y agua en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si vas a incluir rojo, lo ideal es limitarlo a los módulos inferiores y combinarlo con tonos neutros en otras áreas. Además, desaconsejó totalmente el uso de negro o azul en esta estancia, ya que son colores que apagan la energía del fuego. En cambio, recomendó optar por tonos cálidos como el melocotón, naranja, amarillo y verde, acompañados de elementos de madera para una mayor armonía visual y energética.

“Los elementos cálidos como la madera y los colores cálidos como el melocotón, naranja, amarillo y verde son ideales”, comenta la experta.

La comodidad como prioridad en la cocina: finalmente, la comodidad y funcionalidad del espacio no deben subestimarse. Beltrán enfatizó la importancia de disponer de utensilios y elementos de uso frecuente en zonas accesibles. En palabras de Montserrat, “Sobre todo, lo más importante en las cocinas es que, cuando vayas a cocinar, tengas a mano todos los elementos que necesitas para cogerlos fácilmente. Es importante no tener guardadas cosas en los armarios superiores a los que no llegas nunca”, cuenta.

Siguiendo estas pautas, es posible equilibrar la energía de la cocina y crear un espacio que invite a disfrutar de la gastronomía desde la comodidad de la tu hogar.