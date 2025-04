Sheinbaum defiende labor de mexicanos en campo y fábricas de EEUU: “Nos da la fuerza para negociar”

Sheinbaum afirmó que los migrantes mexicanos sostienen la economía de Estados Unidos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el trabajo que realizan los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en diversos sectores como el campo y la industria, ante las tensiones entre ambos países por las deportaciones masivas y la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump.

En Zacatecas, la mandataria hizo a un llamado a que los migrantes y la ciudadanía en general “no pierdan el orgullo de ser mexicanos”, afirmando que esto es lo que le da fuerza a su gobierno para negociar con Estados Unidos.

“Nunca hay que perder, jamás, porque somos un pueblo extraordinario, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y eso es lo que nos da la fuerza para negociar con Estados Unidos, por que su presidente y todo el pueblo de Estado Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo.

“Y que sepan también que amamos, que queremos, que protegemos a nuestros hermanos paisanos que están del otro lado, ellas y ellos nuestros hermanos migrantes cuidan a su familia”, afirmó.

Por ello, reiteró la importancia del trabajo de los migrantes en Estados Unidos, afirmando que ellos sostienen la economía de ese país, aseverando que su gobierno los considera “héroes y heroínas de la patria”.

“Pero además, lo decimos siempre en las reuniones, públicamente en privado y en las reuniones con el gobierno de los Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos no solo somos solidarios, desde allá envían a sus familias el apoyo, sino que las y los mexicanos sostienen la economía de Estados Unidos, por que no habría campo en Estados Unidos sin los trabajadores mexicanos, no habría fábricas funcionando sin los trabajadores mexicanos.

“Así que sepan que para México son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender”, concluyó.