¿Quién es Salvador Zerboni, ex participante de LCDF que sufrió asalto y forcejeos en Guadalajara?

Salvador Zerboni es uno de los eliminados de La Casa de los Famosos All-Stars. Créditos: Instagram/@zalvadorzerboni

Salvador Zerboni, exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars, compartió en sus redes sociales que fue víctima de un intento de robo en Guadalajara mientras estaba haciendo ejercicio.

En un enlace con el programa “De primera mano”, compartió que fue una experiencia violenta y rápida, pues debido a que traía audífonos tardó en procesar lo que estaba sucediendo, incluso llegó a pensar que se trataba de algunos seguidores.

“No sabía yo si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando volteo, uno intentó arrancar la cadena y el otro el teléfono”, recordó Zerboni.

Pese a que el incidente no pasó a mayores, pues solo resultó con una mano sangrada por golpear a uno de los asaltantes, agradeció haber salido ileso y que las personas no llevaran armas.

“Si veo un arma se me caen los calzones del susto, les doy lo que tengo. Dos chamacos, aparte, 20 o 30 años, muy jóvenes, un susto de aquellos”, concluyó.

Salvador Zerboni sufrió un intento de asalto en Guadalajara. (Instagram/@miembrosalairetv)

¿Quién es Salvador Zerboni, exparticipante de LCDF?

En las últimas semanas, el nombre de Salvador Zerboni adquirió notoriedad al convertirse en el primer eliminado de La Casa de los Famosos All-Star, pues en una de las emisiones anteriores del mismo formato fue uno de los finalistas.

Sin embargo, Zerboni comenzó su trayectoria en el mundo del entretenimiento desde 2007, cuando fue parte de la serie “RBD: La familia”, y a partir de ese momento, comenzó a participar en exitosos melodramas como “La reina del sur”, “Abismo de pasión” y ”Quiero amarte".

Asimismo, Salvatore García de León Zerboni, nombre de pila del famoso, también ha participado en diversos reality shows, además de LCDLF, pues también fue parte de “Los 50″ y “Reto 4 Elementos”

Salvador Zerboni fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos All Stars. (Foto: Telemundo)

A lo largo de su trayectoria en el medio artístico ha sido relacionado con diferentes personalidades como Livia Brito, Paty Cantú, Ivonne Montero y Fey; sin embargo, se sabe que nunca se ha casado ni tenido hijos.

De acuerdo con el actor, padece Trastorno Explosivo Intermitente, una condición que detona las conductas impulsivas, agresivas y violentas; y en el caso de Zerboni, es sensible ante las injusticias.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, confesó que fue diagnosticado desde muy pequeño, pues su mamá no comprendía lo que pasaba con su conducta.

“Desde muy niño tenía muchos problemas de conducta, llegó un momento en el que mi madre no sabía si yo era un niño malo porque no entendía qué me pasaba“, compartió.