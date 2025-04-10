México

Fiesta del Libro y la Rosa 2025: dónde y cuándo serán las casi 400 actividades programadas

La UNAM celebrará tres días de actividades culturales que promueven la lectura

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Promoción de la Fiesta del Libro y la Rosa, UNAM 2025.
La Fiesta del Libro y la Rosa 2025 abordará el lema ''Exilio, memorias y reencuentros'' en tres ejes temáticos. CRÉDITO: Cultura UNAM

A lo largo de nuestra vida hemos crecido con historias que se han contado a través del tiempo y por diferentes medios como el cine, la radio, la televisión, prensa y a través de libros.

Históricamente los libros tienen un valor relevante en nuestra sociedad, es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destinó un día para reconocer el valor de estos.

Para festejar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organiza desde el 2009 la Fiesta del libro y la Rosa para promover el acceso a la lectura.

Exilio, memorias y reencuentros

La Noche de las Librerías

El lema para la edición 2025 de la Fiesta del Libro y la Rosa es: ‘’exilio, memorias y reencuentros’’, con tres ejes temáticos:

  • Migración en todas sus formas.
  • Fronteras en evolución.
  • Hibridez y transiciones.

Este evento se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario (CCU), en Ciudad Universitaria y sedes alternas de la UNAM.

Serán tres días, donde podrás encontrar más de 398 actividades relacionadas al lema principal, a los libros, literatura y arte. Además, habrá 125 expositores, 635 sellos editoriales, así como 1000 títulos y 12 mil ejemplares de la UNAM.

Actividades que podrían interesante

Rosario Castellanos.
Homenaje a Rosario Castellanos en su centenario el 25 de abril en el Foro Libertad del Centro Cultural Universitario. (Cultura Colectiva).

Esta feria tiene una oferta de actividades para todas las edades algunas de las que encontrarás son: presentaciones editoriales, conversatorios, talleres, narraciones orales, exposiciones, obras de teatro, para todas las edades.

Aquí te compartimos algunas actividades destacadas dentro del programa de la Fiesta del Libro y la Rosa:

  • Homenaje a Rosario Castellanos, centenario de su nacimiento; el 25 de abril de 17:00 a 17:50 h en el Foro Libertad.
  • Exposición de carteles ‘’Movimiento y Permanencia: por el derecho a migrar’‘; el 25 de abril de 10:00 a 19:00 h en el Lobby de la Sala Miguel Covarrubias.
  • Conversatorio ‘’es lenta el agua, homenaje a Julio Trujillo, poeta y ensayista’’; el 26 de abril de 19:00 a 19:50 h en Foro Utopía.

¿Cuál es el horario?

Feria Leer y comer
El horario del evento será de 10:00 a 20:00 horas los días viernes y sábado, y hasta las 19:00 el domingo.

Te compartimos la fecha y horario para que guardes estos días en tu calendario.

Fecha: Del 25 al 27 de abril.

Horario: Viernes 25 y sábado 26 de 10:00 a 20:00 horas

Domingo 27 de 10:00 a 19:00

Lugar: Centro Cultural Universitario y sedes alternas de la UNAM, como la Filmoteca.

Para consultar la lista de actividades puedes ingresar a este link: https://fiestadellibroylarosa.unam.mx/wp_65/

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