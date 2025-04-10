Fiesta del Libro y la Rosa 2025: dónde y cuándo serán las casi 400 actividades programadas

A lo largo de nuestra vida hemos crecido con historias que se han contado a través del tiempo y por diferentes medios como el cine, la radio, la televisión, prensa y a través de libros.
Históricamente los libros tienen un valor relevante en nuestra sociedad, es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destinó un día para reconocer el valor de estos.
Para festejar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organiza desde el 2009 la Fiesta del libro y la Rosa para promover el acceso a la lectura.
Exilio, memorias y reencuentros
El lema para la edición 2025 de la Fiesta del Libro y la Rosa es: ‘’exilio, memorias y reencuentros’’, con tres ejes temáticos:
- Migración en todas sus formas.
- Fronteras en evolución.
- Hibridez y transiciones.
Este evento se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario (CCU), en Ciudad Universitaria y sedes alternas de la UNAM.
Serán tres días, donde podrás encontrar más de 398 actividades relacionadas al lema principal, a los libros, literatura y arte. Además, habrá 125 expositores, 635 sellos editoriales, así como 1000 títulos y 12 mil ejemplares de la UNAM.
Actividades que podrían interesante
Esta feria tiene una oferta de actividades para todas las edades algunas de las que encontrarás son: presentaciones editoriales, conversatorios, talleres, narraciones orales, exposiciones, obras de teatro, para todas las edades.
Aquí te compartimos algunas actividades destacadas dentro del programa de la Fiesta del Libro y la Rosa:
- Homenaje a Rosario Castellanos, centenario de su nacimiento; el 25 de abril de 17:00 a 17:50 h en el Foro Libertad.
- Exposición de carteles ‘’Movimiento y Permanencia: por el derecho a migrar’‘; el 25 de abril de 10:00 a 19:00 h en el Lobby de la Sala Miguel Covarrubias.
- Conversatorio ‘’es lenta el agua, homenaje a Julio Trujillo, poeta y ensayista’’; el 26 de abril de 19:00 a 19:50 h en Foro Utopía.
¿Cuál es el horario?
Te compartimos la fecha y horario para que guardes estos días en tu calendario.
Fecha: Del 25 al 27 de abril.
Horario: Viernes 25 y sábado 26 de 10:00 a 20:00 horas
Domingo 27 de 10:00 a 19:00
Lugar: Centro Cultural Universitario y sedes alternas de la UNAM, como la Filmoteca.
Para consultar la lista de actividades puedes ingresar a este link: https://fiestadellibroylarosa.unam.mx/wp_65/