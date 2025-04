El Mayo Zambada sabía que EEUU los iba a designar como terroristas: así se lo narró a Diego Enrique Osorno

El abogado de "El Mayo" Zambada negó que el capo esté proporcionando información a las autoridades de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 19 de febrero de 2025 el gobierno de Estados Unidos publicó un oficio en el que designaba a 8 cárteles como organizaciones terroristas. Entre la lista se encontraba el Cártel de Sinaloa, sin embargo, desde el año 2021 Ismael El Mayo Zambada ya sabía que esto pasaría y así se lo contó al periodista Diego Enrique Osorno.

La reunión entre el exlíder del Cártel de Sinaloa, detenido el 25 de julio de 2024, y el periodista ocurrió en la primavera del año 2021 -a mitad de la pandemia y de una montaña del norte de México-; ahí, Osorno platicó por tres horas con el capo. La paz, la violencia, Andrés Manuel López Obrador y la designación de los cárteles como grupos terroristas fueron parte de los temas que se abordaron y que están plasmados en el libro “En la montaña”.

El Mayo Zambada habla de las guerras: “siempre ha habido, pero cada una es distinta”, lanza el capo hasta entonces invicto de la justicia al recordar a uno de sus grandes ídolos: Pancho Villa.

“De Villa dijeron que igual era un terrorista. Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba”.

Cárteles en la mira de Trump

Cuando El mayo Zambada habló con Diego Enrique Osorno estaba lejos de pensar que una supuesta traición de Los Chapitos lo llevaría hasta un aeropuerto de Nuevo México, para luego ser trasladado a Nueva York donde podría enfrentar la pena de muerte por traficar fentanilo.

El exlíder del Cártel de Sinaloa tampoco podía imaginar que cuatro años más tarde el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, estaría pensando en atacar a los cárteles mexicanos con drones artillados y podría realizar operaciones encubiertas sin consentimiento del gobierno de México, según fuentes de seguridad consultadas por la cadena NBC.

“Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños”, sentencia El Mayo Zambada.

Las palabras de Zambada recogidas por Osorno coinciden con las de Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, con quien Infobae México platicó:

“Donald Trump dice que quiere atacar a los cárteles, pero lo que él no dice es nada al respecto de controlas la demanda (de drogas) aquí en Estados Unidos: si no hay demanda no hay cárteles. Además, Estados Unidos está armando a los cárteles y Donald Trump y los Republicanos no quieren controlar las armas”.