Lo que nunca debes hacer si tienes várices, consejos clave para cuidar tus piernas desde casa

Levantar objetos muy pesados: realizar esfuerzos intensos, como levantar objetos muy pesados, genera un aumento en la presión de las venas de las piernas. Si vas al gimnasio, es recomendable optar por pesas moderadas y buscar orientación sobre los ejercicios que son más adecuados para tu condición. El ejercicio es importante, pero siempre debe adaptarse a tus necesidades. Evita sobrecargar tu cuerpo y hazlo de forma inteligente para no agravar el problema.

No hacer ejercicio: la inactividad física es uno de los mayores enemigos para quienes tienen problemas circulatorios. Si no haces ejercicio, las várices pueden empeorar. No necesitas realizar actividades intensas, pero caminar, nadar o montar en bicicleta son opciones excelentes para activar la circulación y mantener tus piernas saludables. Siempre es recomendable consultar con un especialista sobre qué ejercicios son los más adecuados para tu situación y evitar aquellos que puedan empeorar tus síntomas.