Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si ya comenzaron los depósitos y aún no tengo mi tarjeta?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que no se perderá el apoyo económico si aún no has recibido tu tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México, busca fortalecer la permanencia escolar al tiempo que facilita el acceso a la educación básica y apoya a las familias con los costos asociados.

Con un monto de mil 900 pesos entregados de manera bimestral, este programa está diseñado para reducir las barreras económicas que dificultan la continuidad educativa.

El proceso de entrega de las tarjetas para cobrar este apoyo inició en enero y concluyó el 31 de marzo de 2025 en planteles escolares de todo el país. Sin embargo, algunos beneficiarios no lograron recoger su tarjeta en el periodo señalado.

Para estos casos, el gobierno implementó alternativas para asegurar que todos los estudiantes registrados puedan acceder al beneficio.

El programa comenzó su implementación con un enfoque exclusivo en estudiantes de nivel secundaria. Sin embargo se extenderá también para estudiantes de preescolar y primaria. (Foto: Beca Universal Rita Cetina) (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Los beneficiarios deben contactar a las autoridades educativas de su estado o acudir a una unidad de atención correspondiente para recibir instrucciones. Es fundamental presentar documentos como identificación oficial vigente y comprobante de inscripción escolar, entre otros requisitos, durante este trámite.

Adicionalmente, para el bimestre marzo-abril 2025, la entrega de tarjetas y depósitos continúa activa en secundarias públicas, extendiéndose hasta el mes de abril para garantizar la cobertura del apoyo en las instituciones pendientes.

De acuerdo con lo informado por la Beca Rita Cetina, este cruce de tiempos entre la dispersión de pagos y la entrega de tarjetas ha generado dudas entre estudiantes y padres de familia. Esto es lo que pasará si ya comenzaron los depósitos y aún no tengo mi tarjeta.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer que no se perderá el apoyo económico si aún no has recibido tu tarjeta del Banco del Bienestar. En cambio, el pago se acumulará y se reflejará una vez que la tarjeta sea activada.

La tarjeta para la Beca Rita Cetina tendrá saldo al momento de recogerla (X@Gob_Tlalne)

Esto significa que, al recibir y activar el plástico, será posible acceder al monto retroactivo correspondiente desde enero. Por ejemplo, si no recibiste los pagos de enero-febrero y marzo-abril, cuando se active tu tarjeta, podrías recibir hasta 3 mil 800 pesos en tu primer depósito.

¿En dónde se entregan las tarjetas para recibir el apoyo?

Las tarjetas correspondientes a la Beca Rita Cetina, se siguen entregando en los planteles escolares. Si aún no sabes cuándo recogerla, puedes consultar con la dirección de tu secundaria o ingresar al buscador de escuelas de becas Benito Juárez con la Clave de Centro de Trabajo (CCT): buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/

Cabe recordar que sigue habilitada la línea de contacto del programa para resolver dudas y dar seguimiento a los casos pendientes. Para más información, los beneficiarios pueden visitar el sitio oficial del programa o comunicarse al número designado por la Secretaría de Educación Pública.