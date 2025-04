FES Aragón lamentó la muerte de los egresados Berenice Giles y Miguel Hernández en Axe Ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2025.- Decenas de personas se manifiestan frente a la entrada principal del Parque Bicentenario para exigir justicia e investigación adecuada tras el colapso de una grúa en el Festival AXE ceremonia en el cual dejo un saldo de dos personas muertas Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de conciertos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández, dos fotógrafos que perdieron la vida en el marco del festival Axe Ceremonia.

Este evento masivo realizado en el Parque Bicentenario ubciado en el límite entre la alcaldía Miguel Hidalgo y Azcapotzalco., se vio marcado por esta tragedia que ha generado conmoción en el ámbito periodístico y en la sociedad mexicana.

A través de un comunicado oficial, la institución manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con sus compañeros y amigos, quienes han expresado su consternación ante lo sucedido.

“La Facultad de Estudios Superiores Aragón lamenta profundamente el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández, dos jóvenes vinculados a la comunidad, ocurrido el pasado 5 de abril durante un espectáculo público en la Ciudad de México”, se lee en sus redes sociales.

De igual manera informó que ha establecido contacto directo con las familias de los fallecidos para transmitir sus condolencias y solidaridad, además de obtener su autorización para compartir públicamente la información sobre lo ocurrido.

“Hemos contactado directamente a las familias de nuestra compañera y compañero para expresar condolencias, solidaridad y contar con su autorización para informar sobre lo sucedido. Confiamos en que las autoridades correspondientes esclarecerán este lamentable hecho, el cual nos llena de consternación y profundo dolor”, señaló la facultad.

Además del mensaje emitido por la FES Aragón, la carrera de Comunicación y Periodismo y la Comunidad Organizada de Comunicación y Periodismo de esta misma facultad también se sumaron a las muestras de condolencias. En su pronunciamiento, exigieron justicia y calificaron como una “negligencia” las acciones del festival.

“La carrera de Comunicación y Periodismo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes perdieron la vida trágicamente, víctimas de una negligencia por parte de la organización del festival ‘Axe Ceremonia’ ocurrido ayer en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras cumplían con su labor periodística”.

Enfatizó la importancia de no permitir que los nombres de Berenice Giles y Miguel Hernández sean olvidados. Según consignó la institución, es fundamental que sus muertes no se desvanezcan en la impunidad, ya que esto no solo sería una injusticia para las víctimas y sus familias, sino también un golpe al ejercicio del periodismo como profesión.

“No eran solo estudiantes; eran personas con sueños y esperanzas que llenaban sus vidas de significado. Cada vez que un colega pierde la vida en el ejercicio de nuestra profesión, no solo se apaga una voz valiosa en el periodismo, sino que se devanecen las promesas y aspiraciones que llevan consigo. En estos momentos difícles exigimos justicia y responsabilidad a las autoridades pertinentes”, escribieron.

Por su parte, la Comunidad Organizada de Comunicación y Periodismo de la facultad exigieron justicia por las víctimas. (Captura de pantalla X Comunidad Organizada de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón)

En este sentido, se hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que asuman su responsabilidad en la investigación de los hechos y garanticen que se haga justicia.

“Hacemos un llamado a Mr. Indie, así como a todos los medios y periodistas, para que no permitamos que este acto pase inadvertido. Que sirva como un parteaguas para reflecionar sobre nuestra profesión y la grave desvalorización que enfrenta, para recordar la importancia de defender la vida y el trabajo de quienes se dedican a informar”.

El festival Axe Ceremonia, conocido por ser un espacio de expresión artística y musical, se convirtió en el escenario de esta lamentable tragedia. La pérdida de los dos periodistas pone de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad en eventos masivos, así como de valorar el trabajo de quienes, a través de su lente, capturan momentos únicos que enriquecen la memoria colectiva.