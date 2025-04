Papa de ‘Checo’ Pérez vuelve a hablar de su cercanía con Lucía Méndez; asegura que le encanta

El empresario Antonio Pérez Garibay ha sido vinculado a la actriz Lucía Méndez, con quien se le ha visto salir en un par de ocasiones en la Ciudad de México. (Foto: @aperezgaribay, Instagram)

Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez siguen siendo relacionados sentimentalmente desde que fueron vistos juntos en un restaurante de la Ciudad de México.

Pese a que en más de una ocasión, ambos han mencionado que tienen una amistad, sus constantes apariciones públicas han desatado varias especulaciones.

Sin embargo, en un reciente encuentro con diferentes medios, el papá de ‘Checo’ Pérez volvió a hablar sobre el tema, y aunque reconoció que la diva de las telenovelas le “encanta”, aseguró que solo se están conociendo.

“La respeto muchísimo, es una gran mujer, es una gran diva. Ustedes me han preguntado muchas veces: ‘¿Te gusta?’ No me gusta, me encanta, me fascina“, expresó.

Además de su nueva revelación sobre su cercanía con la cantante, expresó que no le molestan las declaraciones que ha dado Méndez sobre él, pues sabe no existe más que una amistad.

“No tiene por qué negar nada, no existe nada, una amistad. Lucía no es una mujer normal, su coeficiente mental de ella es demasiado alto. Yo soy un caballero, no puedo brincar las trancas más alla de las puertas que ella me abra”, explicó.

Amboshan sido captados paseando juntos y tomados de la mano. (Foto: @TUDN, X)

Lucía Méndez aseguró que está soltera y no tiene intenciones de casarse

Por otra parte, mientras el empresario resaltó las cualidades de la cantante de éxitos como “Corazón de piedra” y “Una alma en pena” y aseguró que le encanta, ella se sinceró sobre su situación sentimental.

“No tengo novio. Ya hablando en serio, agradezco mucho a Antonio Pérez que hable tan bonito de mí, pero solo somos amigos, lo he visto muy poco. Se ha formado como una historia de amor, pero no tengo compromisos, ni tengo tiempo”, dijo después de recibir el reconocimiento como ‘Diva del Siglo’.

Además de volver a dejar clara su situación con Antonio Garibay, confesó que actualmente no tiene planes de formalizar una relación, aunque reconoció que aún tiene espacio para otras desilusiones.

"Ya no tengo edad para casarme, estoy muy joven. Tengo espacio para dos desilusiones más, pero no me voy a casar", puntualizó.

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay

Cabe resaltar que no es la primera vez que la actriz y cantante niega tener una relación con el papá del piloto mexicano; sin embargo, anteriormente el empresario hizo públicos sus deseos de tener algo más.

"Me gusta para esposa de Antonio Pérez. Es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones y muchas pláticas”, dijo en una entrevista con Maxine Woodside.