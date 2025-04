Imelda Tuñón habría tenido una relación con el esposo de Maribel Guardia, según Gustavo Adolfo Infante

El comunicador contó sobre un posible trío amoroso Foto: Cuartoscuro

Un supuesto testamento con firmas cuestionadas y rumores de una relación amorosa han puesto nuevamente en el centro de la polémica a Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y su ex nuera, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien falleció hace dos años a causa de un paro cardiaco.

Fue en el programa Sale el Sol donde los representantes legales de Imelda Tuñón, encabezados por el abogado Fernando Lozano Gracia, han señalado la existencia de un testamento presuntamente firmado por Julián Figueroa, en el cual se habría excluido a Tuñón como heredera de los bienes del cantante. Sin embargo, los abogados aseguran que las firmas en dicho documento podrían haber sido falsificadas, lo que ha generado un nuevo capítulo en la disputa familiar.

En ‘Sale el Sol’ abordaron posible rivalidad amorosa entre Imelda y Maribel Guardia (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se ha intensificado tras la revelación de los abogados de Tuñón sobre el supuesto testamento de Julián Figueroa. Según lo informado por Sale el Sol, el documento en cuestión habría dejado como único heredero al hijo de la pareja, José Julián Figueroa, excluyendo a Tuñón de cualquier derecho sobre los bienes del fallecido cantante. Sin embargo, la defensa de Tuñón sostiene que las firmas en el testamento podrían no ser auténticas, lo que pone en duda la validez del documento.

Aunado a esto, Gustavo Adolfo Infante soltó una bomba, comentando la posibilidad de que mucha de la rivalidad entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia tenga que ver con Marco Chacón, el esposo de la actriz.

Surgen rumores de una relación amorosa

Recordemos que Imelda Tuñón aseguro que la demanda en su contra está relacionada con una supuesta infidelidad de Mario Chacón. Crédito: IG/marco_chaconf

En medio de la disputa legal, un nuevo elemento ha añadido tensión al conflicto. Durante la transmisión de Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió un rumor que, según él, llegó a sus oídos recientemente.

El comunicador mencionó la posibilidad de una relación amorosa entre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, e Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Aunque el periodista aclaró que no tiene pruebas para confirmar esta información, dejó abierta la pregunta sobre si este tema podría formar parte de las investigaciones en curso.

“A mí alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó, esa es la pregunta que dejo al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación”, declaró Infante durante el programa. Estas declaraciones han generado especulaciones y han añadido un componente mediático al ya complicado conflicto familiar.