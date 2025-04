¿Ves el fantasma? Exconductora de ‘Hoy’ comparte escalofriante foto de un supuesto espectro en su edificio

Fernanda Ostos explicó que la fotografía fue tomada por un empleado del edificio donde vive. (Fotos: @fernandaostos, X / Programa Hoy, Facebook)

Fernanda Ostos, actriz y exconductora del matutino Hoy, inició un intenso debate en X (antes Twitter), tras compartir una fotografía que fue tomada en un área común del edificio donde vive, la cual registró una supuesta actividad paranormal.

“Amikos, tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes y, cuando la vio para mandar el reporte diario, salió esto. Me voy del país”, escribió la presentadora. Su asombro no es para menos. La imagen evoca a escenas de la aterradora saga Ju On (La Maldición).

Ostos aseguró que no se trataba de una imagen alterada. (Foto: @fernanda ostos, Instagram)

Fernanda Ostos niega un montaje

Las leyendas y el interés por actividades paranormales forman parte de la cultura en México, donde proyectos como Hablemos de lo que no existe, Relatos de la noche y Más allá del miedo, se han posicionado como los pódcast más escuchados en plataformas digitales. Bajo ese contexto, la publicación de Fernanda Ostos abrió un debate en X.

Usuarios escépticos cuestionaron si la fotografía era real o si se trataba de una publicación ideada para obtener atención. “¿Para qué tomó esa foto? Es decir, es una foto que carece de sentido a menos que tenga un propósito. Lo comento para que no se considere un montaje deliberado, a menos que la foto tenga una razón de existir", escribió un usuario.

Sin embargo, Ostos explicó que la imagen fue tomada como parte de las actividades diarias del encargado del mantenimiento del edificio: “Todas las noches cuando hacen su ronda para ver que todo esté bien en el edificio toman fotos de las áreas comunes y las mandan a administración y esa es la sala de proyección. Es una foto que diario toman, pero ese día salió eso, esa sala nadie la usa y está con llave. Te tienen que subir a abrir”, indicó.

Ante la división de comentarios, la actriz compartió un video donde acompaña al encargado de mantenimiento durante su recorrido, y él afirma que tomó la fotografía sin darse cuenta del supuesto espectro que aparece.

Usuarios comparten experiencias similares y una siniestra explicación

La conversación adquirió un sentido macabro cuando otros usuarios compartieron imágenes de sucesos paranormales. Unos más, quienes han profundizado sobre temas paranormales a través de pódcast, explicaron que la imagen que se aprecia en la fotografía de Fernanda Ostos no era propiamente el fantasma de un niño, sino una aparición demoniaca.

Usuarios de X compartieron experiencias similares. (Foto: Captura de pantalla, X)

Con base a coincidencias de diversos relatos y la opinión de investigadores de actividad paranormal, los niños fantasma no existen. Según expertos en la materia, se trata de demonios que adquieren forma de infantes para manifestarse.

Aunque un amplio grupo de usuarios de X pone en tela de juicio la veracidad de la imagen, Fernanda Ostos los retó a que comprobaran que se trataba de una imagen editada.

¿Quién es Fernanda Ostos?

Fernanda Ostos es cantante, actriz y conductora de televisión. Su carrera musical incluye los discos No soy virgen (2004) y Mi juego favorito (2017), con temas de su autoría que lograron reconocimiento en los charts nacionales. Entre sus canciones destacan “Soy esa pesadilla”, “Cosas del amor” y “No soy virgen”.

En el teatro, participó en producciones como La Cenicienta, Rent, Disney Magical Moments y Vaselina. En televisión, fue parte de Como dice el dicho, Despertar contigo, La Querida del Centauro y Noches con Platanito. Además, condujo Desde Gayola, Futbol para todos y la sección Me los llevo de calle en el programa Hoy.

En marzo de 2018, Ostos denunció una agresión sexual en la colonia Condesa de la Ciudad de México. “Corrí, lo perseguí, grité, llamé la atención. Llegó la policía luego de un rato. Lo detuvieron y estamos en el MP”, relató en redes sociales. Las autoridades detuvieron al agresor, pero quedó en libertad bajo medidas cautelares. Ostos criticó el sistema de justicia y se convirtió en una voz contra la violencia de género en México.

Recientemente, protagonizó un tenso momento al aire con el presentador René Franco, quien la sacó de la transmisión e hizo comentarios machistas, supuestamente por maquillarse mientras él comentaba temas de la farándula.

Fernanda Ostos formó parte del matutino Hoy en 2018. (Foto: Programa Hoy, YouTube)