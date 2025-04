Maryfer Centeno se convertirá en comediante: la experta en lenguaje corporal incursionará en el stand up

En medio de su batalla legal contra el youtuber Mr. Doctor, la revista TVNotas informó de la desaparición de la celebridad de internet. (@DianaLuzva / X)

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y especialista en lenguaje corporal, ha decidido probar una nueva faceta de su carrera y explorar nuevos terrenos artísticos. La también influencer dio a conocer un anuncio que ha dejado intrigados a sus seguidores: se está preparando para debutar como comediante de stand up.

A través de sus redes sociales, Centeno compartió los detalles de este proyecto que, según ella, representa una forma de diversificar su trayectoria, además de una herramienta para poder aprender a reírse de sí misma.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Centeno adelantó que está tomando un curso de stand up con el reconocido comediante Gon Curiel, quien la está guiando para desarrollar su primera rutina en este género.

“Estoy preparando un curso, gracias Gon Curiel. Bueno, me está dando un curso de stand up porque estoy preparando mi propia rutina, lo cual me tiene sumamente contenta, sumamente emocionada”, explicó la grafóloga.

Para Maryfer Centeno, quien ha sido constantemente criticada en redes sociales durante los últimos meses, esta incursión en la comedia se traduce en la oportunidad de desmitificar su propia figura a través del humor.

“Por un lado, hacer catarsis componiendo con la enorme Emilia Vega y, por otro lado, poderme reír de mí misma con el gran Gon Curiel en este show de stand up el cual va a ser extraordinario. Yo le voy a echar todas las ganas del mundo, estoy muy contenta, ¿qué les puedo yo decir?”, reveló.

Pero este no es el único proyecto en el que Centeno está trabajando. En el mismo video, la influencer anunció que también está tomando clases de composición musical con Emilia Vega, como una forma más de liberar las emociones acumuladas a lo largo de su vida y carrera.

“Son dos anuncios: el primero es que estoy tomando clases de composición con Emilia Vega. Entonces quiero hacer como esa catarsis”, comentó.

Aunque es conocida por su firme análisis de lenguaje corporal y su habilidad para interpretar textos manuscritos, Centeno dejó claro que este nuevo rumbo no significa un abandono de su especialidad. Por el contrario, podría tratarse de un complemento que le permitirá conectar de manera distinta con su audiencia, quienes ahora podrán conocer una faceta completamente diferente de la profesional.

En redes sociales, la noticia generó reacciones diversas. Algunos de sus seguidores aplauden la versatilidad de la grafóloga, mientras que otros han expresado curiosidad sobre cómo integrará su característica forma de ser en sus rutinas de comedia.

Desde luego, otros comentaron nada más que críticas. Sin embargo, la grafóloga de las estrellas se mantiene positiva. Por ahora, la expectativa de la gran mayoría es conocer el resultado de la nueva faceta que mostrará la influencer, quien se prepara para subir el escenario y probar suerte en terrenos desconocidos para ella.

“Quiero reírme de mí misma”, concluyó Maryfer Centeno.