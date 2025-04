Trabaja en la SSPC: así puedes formar parte del equipo de Agentes de Investigación e Inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creará la Agencia de Investigación e Inteligencia (SSPC)

Como parte de la estrategia nacional de seguridad en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una convocatoria para conformar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Al respecto, dieron a conocer todos los detalles y requisitos que deben cumplir las personas interesadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la creación de la Agencia de Investigación e Inteligencia. La convocatoria estuvo dirigida a personas jóvenes que cuenten con formación en alguna de las licenciaturas requeridas por las autoridades encargadas de la operación del programa.

Según informó la SSPC, este grupo estará enfocado en proteger a las familias mexicanas mediante el uso de herramientas tecnológicas, análisis de información y labores de investigación policial.

¿Cómo formar parte de la Agencia de Investigación e Inteligencia de la SSPC?

De acuerdo con la información proporcionada por la SSPC, el proceso de reclutamiento está dirigido a hombres y mujeres de entre 23 y 35 años que cuenten con una licenciatura concluida en áreas como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública y/o Ciudadana, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística, entre otras disciplinas afines.

La convocatoria establece una serie de requisitos que los interesados deberán cumplir. Entre ellos, se incluye ser ciudadano mexicano, tener una estatura mínima de 1.50 metros en el caso de las mujeres y 1.60 metros para los hombres, no haber sido sentenciado por algún delito ni estar sujeto a proceso penal, además de no estar suspendido o inhabilitado como servidor público. También se exige gozar de buena salud física y mental, no consumir drogas ni padecer alcoholismo.

Otro de los puntos destacados es la necesidad de que los aspirantes tengan disponibilidad para cambiar de residencia y una firme convicción de servir al país. Asimismo, deberán aprobar los procesos de evaluación y control de confianza, así como un Curso de Formación Inicial y Especialidad para Agente de 2025, cuya duración será de nueve meses.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la creación de la Agencia (@Gobierno de México.)

En caso de cumplir los requisitos, las y los aspirantes deberán realizar un preregistro en línea a través de la página https://reclutamiento.sspc.gob.mx/. En dicho sitio deberán hacer clic en la opción de “Nuevo Registro” e ingresar los datos requeridos.

De igual manera, es necesario contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Título y/o cédula profesional.

Tres cartas de recomendación.

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada en caso de hombres.

Certificado médico.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

CURP.

Currículum vitae.

Constancias de no inhabilitación, de no antecedentes penales, de situación fiscal, de no deudor alimentario.

Dos fotografías.