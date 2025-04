Ana Gastélum responde a críticas en su contra tras asesinato de Gail Castro: “Nunca daría un mal paso”

La influencer reapareció en redes sociales para negar los señalamientos que surgieron en su contra en medio del asesinato de Gail Castro, hermano de su pareja. (Instagram).

Ana Gastélum, influencer con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, reapareció brevemente para contestar a las críticas que ha recibido luego de que se diera a conocer la noticia del asesinato de Gail Castro Cárdenas, hermano del también creador de contenido Markitos Toys, ambos sus cuñados.

En una serie de historias publicadas este lunes en su cuenta oficial, la pareja sentimental de Kevin Castro, hermano de Gail y de Markitos, compartió una captura de pantalla de un comentario de una internauta en donde criticaba el apoyo que recibe Ana Gastélum: “Eso, preciosas, valoren a una de las culpables de miles de desaparecidos en Jalisco, por ejemplo el rancho en Teuchitlán”, se leía.

“ESTOY TAN CANSADA DE TANTAS DIFAMACIONES de que nos embarren en cosas tan feas y dolorosas, uno no sale a defenderse porque hasta eso es un problema, sería incapaz de dar un mal paso, de dañar a alguien, de meterme con personas para hacer daño, todos a mi alrededor lo saben, dejarme de culpar por errores ajenos! Ya basta”, afirmó.

(Captura de pantalla)

Esta historia fue borrada momentos después, pero luego compartió otra captura de pantalla en donde mostró el mensaje de una de sus amigas defendiéndola:

“Como me da coraje que te pongas a dar explicaciones a esa gente huecaaaa amiga si NOSOTROS SABEMOS LO QUE ERES y sabemos que todo es falso ya te dije que quédate con eso, con que los que te conocemos sabemos que no serías capaz. De nada de lo que te difaman la demás gente sale sobrando, sabemos el corazón tan bueno que tienes, muchas gracias porque siempre nos has ayudado en cada momento y circunstancia, tú no tienes la culpa de lo que haga otra gente!!!! Te amooo e ignora tooodooo”.

Esa historia iba acompañada de otro mensaje escrito por Ana Gastélum en donde afirmó: “NUNCA NUNCA DARÍA UN MAL PASO o hiciera algo que lastimara a alguien más ojalá pudieran ver a través de mi corazón y se dieran cuenta”, subrayó.

(Captura de pantalla)

Luto en la familia Castro

Estas publicaciones surgieron en medio de un ambiente de tensión para el círculo de los Castro Cárdenas, conocidos en redes como “los Toys”, y que en meses recientes han sido blanco de acusaciones anónimas que llegaron a su punto máximo el pasado 28 de marzo, cuando fue asesinado Gail Castro Cárdenas en Ensenada, Baja California.

El 9 de enero, un grupo de al menos 25 influencers y artistas fue señalado en panfletos lanzados desde avionetas en Culiacán como presuntos colaboradores del grupo criminal Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

En esos volantes se acusaba a los involucrados de ser “prepotentes, presta nombres, abusones, alucines, violentos, financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero”. Entre los nombres aparecían Markitos Toys, sus hermanos Kevin, Mayve y Gail Castro, así como Ana Gastélum.

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

Tras la difusión de esos panfletos, la familia Castro sufrió una serie de atentados. Entre ellos, el lanzamiento de explosivos contra la vivienda de sus padres en Culiacán, así como el incendio de varias sucursales del restaurante Ranch Roll, negocio vinculado al entorno familiar.

La ejecución de Gail Castro ocurrió el viernes 28 de marzo, cuando se encontraba en la entrada del restaurante Villa Marina, en la delegación El Sauzal, en el norte de Ensenada. Recibió al menos 15 disparos. Los agresores viajaban en un Toyota Corolla guinda, el cual fue encontrado más tarde en la colonia Colinas del Mar. Las autoridades no han reportado detenciones ni avances en la investigación.

Tras el asesinato de Gail Castro, Ana Gastélum eliminó todas las fotografías de su cuenta de Instagram y desactivó su canal de WhatsApp, donde solía interactuar con sus seguidores mediante mensajes exclusivos. La desaparición repentina de sus perfiles generó preocupación entre sus fans.