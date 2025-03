Leticia Calderón rompe el silencio sobre el supuesto divorcio de Juan Collado y Yadhira Carrillo tras rumores de infidelidad

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado dio un giro inesperado este 2025, pues rumores aseguran que estarían en trámites de divorcio tras una presunta infidelidad del abogado con una mujer 20 años menor que él en España.

“Los rumores son muy fuertes de que ella se dio cuenta en España que él ya hasta le había puesto casa chica a la otra, le pagaba renta de departamento”, informó la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube.

Sin embargo, hasta el momento ni la actriz ni el abogado se han pronunciado al respecto.

Yadhira Carrillo se casó con Juan Collado en 2012 tras rumores de infidelidad. Y es que el abogado todavía estaba casado con Leticia Calderón cuando fue vinculado sentimentalmente con Carrillo. (Crédito: Cuartoscuro)

Leticia Calderón reacciona a la ‘separación’ de Juan Collado y Yadhira Carrillo

La actriz fue cuestionada sobre el escándalo que enfrenta su exesposo y padre de sus dos hijos en encuentro con medios; no profundizó en detalles, pero aseguró que mantiene comunicación con él y gracias a ello sabe que se encuentra bien.

“Es un tema que no lo platicamos mucho porque no ha sido un tema familiar, la verdad. Sé que Juan está bien, no hemos tocado más el tema, nuestra plática no llega a tanto, solo sé que está bien, que está tranquilo cuidando su salud; está bien deseando ver a los niños”, declaró.

La protagonista de Yo Compro Esa Mujer tampoco reveló el paradero de su exesposo y evitó hablar sobre las acusaciones de infidelidad que pesan en su contra.

Leticia Calderón y Juan Collado estuvieron ocho años casados y tuvieron dos hijos.

“No sé, sería como especular y contestarte algo de lo que no tengo la menor idea. Mi conversación con él no llega a tanto , nos llevamos increíblemente bien, pero realmente nuestro tema son los niños, las vacaciones, el doctor", explicó.

Finalmente, reaccionó a los comentarios que algunos usuarios de redes sociales lanzaron respecto a la supuesta traición de Juan Collado. Y es que recordaron ella también se separó del abogado tras rumores de infidelidad con nada más ni nada menos que Yadhira Carrillo.

“No puedo decir nada porque todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra”, añadió.

La actriz regresará a las telenovelas con el remake de El privilegio de amar Credito: cuartoscuro

Yadhira Carrillo reacciona a rumores de divorcio

La actriz concedió una entrevista para De Primera Mano, donde reaccionó a los rumores de presunta infidelidad y divorcio que enfrenta con su todavía esposo, Juan Collado.

“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca lo voy a conversar en medios. Nada que tenga que ver con mi vida privada, como cualquier ser humano normal. Nada de eso (voy a responder), eso sí te puedo decir que no. Pero fuera de eso, te digo, no hablo de mi vida privada”, sentenció.

En medio del escándalo, trascendió que la actriz regresará a la pantalla chica tras 18 años de ausencia y lo hará en una telenovela del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro.