Dulce se hace presente en su homenaje póstumo; así interrumpió a Sheyla en pleno concierto en su honor

Dulce tendrá un homenaje póstumo

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida en el medio artístico nacional como Dulce, murió el 25 de diciembre de 2024 a los 69 años de edad tras sufrir complicaciones en su estado de salud derivadas del cáncer de pulmón que padecía.

Tres meses después del lamentable fallecimiento de la cantante, sus seres queridos realizaron un homenaje en su honor de dos días en un recinto de la Ciudad de México y en éste participaron varias cantantes mexicanas.

Tal fue el caso de Sheyla, quien vivió un inesperado momento sobre el escenario cuando le tocó interpretar uno de los grandes éxitos de la fallecida cantante: ‘Porque Me Gusta Morir’.

Fue Sheyla quien vivió ese inesperado momento sobre el escenario |IG: @vengalaalegria

Y es que fue durante su presentación donde al fondo se alcanzó a escuchar la voz de Dulce interpretando el mismo tema, lo que la desconcertó, pero siguió cantando.

El momento se viralizó en redes sociales y muchos fanáticos de Dulce compartieron su opinión al respecto.

“Para que muchos crean que las almas si existen y a mi no me asustan porque son ellos mismos que aparecen pero en sus almas."

"Quién sabe si sea cierto o no. Mi abuela falleció y se siente que está aquí cuando es el cumpleaños de alguien."

“Te extrañamos, Dulce”

"Dulce en una entrevista dijo que le dejaría su voz pregrabada a su hija por si un día tiene que usarla... yo no creo nada de esto."

La cantante Dulce murió a los 69 años de edad Crédito: Cuartoscuro

Hija de Dulce reacciona a su supuesta manifestación

Rominca Mircoli sostuvo un encuentro con medios de comunicación, donde reaccionó a la supuesta manifestación de su madre en el show y esto fue lo que dijo:

“Estamos los que queremos creer y los escépticos, pero no hay explicación alguna de cómo salió la voz ahí. Yo soy la primera en estar con la esperanza de que todo eso sea cierto porque para mí significaría que mi mamá está, que no se ha ido y eso es lo que más felicidad me daría en la vida”.

El esposo de Romina, y productor del evento, no se quedó atrás y también compartió su sentir sobre lo sucedido: “Sheyla en su expresión se le notó entre asombro y miedo. Lo tomamos todos como una visita inesperada de quien estamos queriendo todos”.