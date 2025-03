The Rasmus regresa a México: fecha, boletos y todo lo que debes saber sobre su concierto en CDMX

Los finlandeses celebran tres décadas de música con su gira “Weirdo Tour”. (Ocesa)

The Rasmus, la banda finlandesa e ícono del rock alternativo, regresará a México como parte de su “Weirdo Tour”, una gira que celebra 30 años de trayectoria musical. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán las ciudades que recibirán esta irrepetible fiesta, marcada por la esencia melancólica y oscura que caracteriza al grupo.

Con más de cinco millones de discos vendidos a nivel mundial, The Rasmus dejó un legado único en la música. Su quinto álbum, “Dead Letters”, rompió récords al obtener ocho certificaciones de oro y seis de platino, consolidándose como una de las producciones más emblemáticas del grupo. Además, su sencillo generacional “In the Shadows” logró vender más de un millón de copias, recibiendo múltiples certificaciones de oro y platino en distintos países.

A lo largo de su carrera, la banda ha evolucionado manteniendo su esencia al participar en eventos importantes como Eurovisión 2022 y lanzando nuevas producciones. Ahora, tras dos años de ausencia en los escenarios mexicanos, la banda originaria de Finlandia vuelve con una propuesta distinta.

El grupo también anunció el estreno de su nuevo sencillo, “Creatures of Chaos”, disponible a partir del 28 de marzo en todas las plataformas. Este tema promete capturar la oscuridad que define su estilo y formará parte del repertorio en sus conciertos.

En Ciudad de México, The Rasmus se presentará en el Velódromo Olímpico. (Ocesa)

El “Weirdo Tour” promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de The Rasmus, quienes tendrán la oportunidad de revivir clásicos y de disfrutar su más reciente propuesta.

La banda liderada por Lauri Ylönen visitará dos estados y la capital mexicana.

Auditorio Telmex en Guadalajara : 10 de diciembre.

Auditorio Banamex en Monterrey : 12 de diciembre.

Velódromo Olímpico en Ciudad de México: 13 de diciembre.

La banda es liderada por Lauri Ylönen. (Ocesa)

The Rasmus se formó en 1995 mientras los miembros fundadores -adolescentes en ese entonces- estudiaban la preparatoria. Su debut fue Peep, con el cual escalaron rápidamente y les fue otorgado el Oro en su natal Finlandia, convirtiendo a los integrantes en rock stars a los 16 años.

El siguiente álbum, Playboys (1997), también fue Oro y les hizo ganar un Emma (la versión finesa del Grammy). Su tercer álbum, Hell of a Tester (1998), incluyó “Liquid”, un track que fue elegido como Mejor Sencillo del Año por la crítica musical de Finlandia.

Boletos y precios

Las entradas estarán disponibles en preventa Banamex a partir del 27 de marzo, y un día después directamente en las taquillas de los inmuebles o a través de la boletera Ticketmaster.