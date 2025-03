Linchan a payaso ‘Soldadín’ en Tuxtepec, Oaxaca; lo señalaban por presunto abuso sexual

El humorista era reconocido entre la comunidad de payasos de la región de la Cuenca del Papaloapan. (Redes sociales)

Cayetano “S” era un payaso reconocido entre la comunidad de humoristas del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca. El pasado 24 de marzo, luego de múltiples señalamientos por presunto abuso sexual, fue golpeado por un grupo de pobladores. El linchamiento le dejó lesiones que, horas más tarde, acabaron con su vida.

La poca información disponible del caso, retomada por medios locales y personas que dijeron haber conocido al payaso ‘Soldadín’, apunta que algunos vecinos de la colonia El Esfuerzo acusaron a Cayetano “S” por, supuestamente, haber realizado tocamientos a una joven mientras él estaba bajo la aparente influencia del alcohol.

De manera extraoficial, trascendió que el estado de ‘Soldadín’ no le permitió rebatir las acusaciones y, en medio del conflicto, presuntos familiares de la víctima comenzaron a agredirlo verbal y físicamente.

Cayetano “S”, de 50 años de edad, recibió incontables golpes en todo el cuerpo. Las huellas más visibles del enojo que movilizó a la multitud quedaron registradas en su rostro, el cual evidenció múltiples moretones. Según datos pendientes de confirmación oficial, en un momento del linchamiento hubo quienes rociaron con alcohol al supuesto agresor sexual con la intención de prenderle fuego.

Imagen del payaso 'Soldadín' compartida en su cuenta de Facebook. (Redes sociales)

Los informes disponibles señalan que al lugar llegaron algunos elementos de la Policía Municipal, pero la población los amenazó para brindarle asistencia. Se presume que ‘Soldadín’ agonizó durante varias horas en la vía pública hasta que una de sus familiares acudió en su auxilio para llevarlo al Hospital Regional de Tuxtepec. Información compartida por Telediario refiere que el personal del nosocomio le negó la asistencia médica al lesionado, por lo que falleció poco después en su domicilio.

Cayetano “S” era padre de familia, esposo, maestro de albañil y soldador, según testimonios de otros humoristas que hicieron referencia al caso en redes sociales. Tenía un show de magia con el que se presentaba a las fiestas infantiles en compañía de sus hijos, quienes estaban aprendiendo el oficio de payaso.

"No se vale, sea lo que sea que haya sucedido, que no le dieran la oportunidad de defenderse, ojalá se actúe en contra de quienes privaron de su vida a Soldadín y se dé un justo castigo, no se le devolverá la vida, pero servirá de ejemplo para que en situaciones posteriores le vayan pensando en hacer justicia por propia mano", compartió en su cuenta de Facebook otro payaso que radica en San Juan Bautista Tuxtepec.

El caso quedó en manos de la Vicefiscalía regional de la Cuenca del Papaloapan y se espera que en fechas próximas se difunda un informe oficial sobre el avance de las investigaciones.