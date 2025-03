Mamá de Poncho de Nigris revela la supuesta cantidad de dinero que le ofreció Adrián Marcelo para entrevistarla

La mamá de Poncho de Nigris publicó una imagen en la que parecía confirmar que haría una entrevista con Adrián Marcelo. Créditos: Créditos: IG, leticiagdenigris - ViX

Adrián Marcelo sigue causando controversia en redes sociales desde que entrevistó a la mamá de Gala Montes, situación que desató comentarios divididos.

Sin embargo, entre la ola de críticas que recibió el regiomontano, surgió la posibilidad de que ocurra lo mismo con la mamá de Poncho de Nigris, quien habría revelado supuesta cantidad que le ofreció Marcelo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Leticia Guajardo, mamá del actor y empresario, compartió la captura de pantalla de un video que dice: “Adrián Marcelo anuncia entrevista con la mamá de Poncho de Nigris”.

(Instagram: Captura de pantalla)

La señora se limitó a postear la imagen con una serie de corazones, pero lo que más llamó la atención fue lo que le respondió a una usuaria, pues reveló la supuesta cantidad de dinero que recibirá de aceptar la entrevista.

“Me ofrece 500,000 pesos, tú qué harías”, cuestionó.

Pese a que el comentario se volvió viral en redes sociales, la señora optó por eliminarlo de la publicación, pero también compartió un video en el que parecía darle continuidad al mismo tema.

Sin hacer alusión a la supuesta entrevista con Adrián Marcelo, Doña Lety aseguró que siempre se va a defender sola como mamá, pues nadie lo hace.

“La vida es un boomerang. Todo lo negativo y malo, karma regresa. Así es la vida. Así como yo el año pasado, que me quisieron aplastar y me quisieron fregar, pero volví, y no me importa estar vieja, pero yo voy a seguir adelante. No miento”, expresó.

La entrevista entre Doña. Lety y Adrián Marcelo aún no está confirmada. Crédito: Instagram: leticiagdenigris

Poncho de Nigris no quiere que Adrián Marcelo entreviste a su mamá

Una de las personas que rechazó completamente la actitud de la mamá de Gala Montes fue Poncho de Nigris, quien se pronunció sobre la entrevista y lanzó una amenaza para el creador de contenido, asegurando que él no es Arath de la Torre.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas, que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, sentenció de Nigris.

Hasta ahora, Adrián Marcelo no ha confirmado un encuentro con Doña Lety, pero su entrevista con Crista Montes sigue desatando críticas de varios internautas, menos de la cantante de “Tacara”, quien se ha mantenido en silencio tras las acciones de su progenitora.