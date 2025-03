Arley Pérez acusa a Ernesto Barajas, de Enigma Norteño, de bloquearlo por órdenes de “El Nini”, exjefe de seguridad de Los Chapitos

El cantante Arley Pérez denunció que Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño, ha saboteado su carrera por órdenes de El Nini, exjefe de sicarios de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El cantante sinaloense Arley Pérez, conocido por interpretar corridos desde finales de la década de los 2000, denunció en redes sociales que Ernesto Barajas, vocalista y líder de Enigma Norteño, ha bloqueado intencionalmente su carrera por instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El señalamiento fue realizado a través de un video publicado por Pérez en sus plataformas digitales el pasado viernes, aunque se limitó a decir que la persona a la que se dirigía era un tal “Ernesto”, en redes sociales los internautas descubrieron que a quien se dirigía era al líder de Enigma Norteño. En la grabación, de casi cuatro minutos de duración, el intérprete dirige un mensaje directo a Barajas, al que inicialmente se refiere sin mencionar su apellido ni el nombre de su agrupación.

Pérez argumenta que no desea generar controversia ni aprovecharse mediáticamente de la situación, pero dice sentirse obligado a hablar ante lo que considera un patrón sostenido de hostilidad y sabotaje: “Este mensaje es un poco complejo para mí porque ya no estoy acostumbrado a las controversias ni a andar en dimes y diretes”, comienza diciendo Pérez, en un tono serio.

Acto seguido, señala que su interlocutor ha estado “pasando recados” de parte de “ciertas personas que él bien sabe quiénes”, sin precisar nombres en ese momento. No obstante, más adelante menciona directamente que estos recados provenían de El Nini, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

Arley Pérez se lanzó contra Ernesto Barajas, de "Enigma Norteño", lo acusa de intentar bloquearlo por órdenes de "El Nini". (IG: Arley Pérez)

Según el músico, durante un tiempo entendió que Ernesto Barajas había estado actuando bajo amenazas, pero ahora señala que es injustificable que continúe con esa conducta ahora que El Nini se encuentra en prisión y ya no puede amenazarlo.

“Te pasé que hubieras pasado recados a otros músicos de que no hicieran duetos conmigo cuando El Nini te lo ordenó. Yo pensé que estabas amenazado, lo entendí por ese lado. Pero ahorita ya no entiendo por qué sigues”, expresó.

Pérez también denunció que Barajas habría intervenido con empresarios de espectáculos para obstaculizar su contratación, así como intentado influir en otros artistas para evitar colaboraciones. “No sé si lo que me acabo de enterar tenga ya tiempo o sea reciente, no lo sé, pero esto quiero que te quede bien claro: déjate de andar llevando y trayendo mensajes”, dijo, dirigiéndose directamente a Barajas.

En su intervención, Pérez exhortó al líder de Enigma Norteño a enfocarse en su propia carrera. “Dedícate a lo tuyo, dedícate a cantar, dedícate a componer, dedícate a hacer lo tuyo, no andar hablando con empresarios y diciéndoles que no hagan eventos conmigo, que no me contraten, o a los músicos que no hagan duetos”.

Arley Pérez, cantante de corridos. (Sporify)

También hizo alusión a supuestos secretos que conoce sobre Barajas y que podría revelar si continúa el conflicto: “No me hagas volver a mencionar tu nombre, porque si no me voy a poner a hacer podcast yo también y voy a contar muchas cosas que yo también sé”. Entre los episodios que amenazó con divulgar, mencionó uno en particular: “como la vez que metiste en problemas a la hija de un gran señor por andar diciendo lo que miras en las privadas”. A decir de los internautas, el artista presuntamente hizo referencia a Teresita Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

Pérez concluyó su mensaje con una advertencia que incluyó una velada amenaza sobre las relaciones que Barajas mantiene con personas influyentes del norte y sur del país: “El día que alguno se entere de que tú andas llevando y trayendo recados, ese día te vas a meter en problemas. Conmigo no, yo no me dedico a pagar el brillo de la gente para brillar, yo tengo mi brillo propio”.

Hasta el momento, Ernesto Barajas no ha emitido comentarios en respuesta directa a los señalamientos de Arley Pérez, quien advirtió que podría iniciar su propio podcast para “contar muchas cosas” si el boicot continúa. El video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios especulan sobre la identidad de los personajes mencionados y los vínculos entre la música regional mexicana y el crimen organizado.

Ernesto Barajas: temas al narco y amenazas

Ernesto Barajas ha ganado notoriedad interpretando temas dedicados a figuras del narcotráfico, principalmente miembros del Cártel de Sinaloa, como Iván Archivaldo Guzmán, El Mayo Zambada, Edgar Guzmán y Serafín Zambada.

Ernesto Barajas, de Enigma Norteño. (Instagram/@ernestobarajasoficial)

En 2023, Barajas fue blanco de una amenaza directa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 23 de julio, una narcomanta colocada en Baja California advirtió al músico que no debía presentarse en la región, al acusarlo de estar “protegido” por Alfonso Arzate García (“El Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), operadores del Cártel de Sinaloa. El mensaje decía: “Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirse protegido... La Baja tiene dueño. Atte CJNG”.

Como consecuencia, Enigma Norteño canceló una presentación programada en la Feria de Rosarito. Barajas ha declarado en entrevistas que no pertenece a ninguna organización criminal, aunque ha confirmado que compone narcocorridos por encargo. En una entrevista con el periodista José Luis Montenegro, publicada en Independent en Español en 2022, afirmó que cobra 25.000 dólares por cada tema.

“El Nini” en la industria musical

El nombre de Néstor Isidro Pérez Salas ha surgido como figura clave en el entramado entre el crimen organizado y la industria musical. Según la periodista Anabel Hernández, especializada en narcotráfico, El Nini no solo operaba como jefe de sicarios de Iván Archivaldo, Ovidio, Alfredo y Joaquín Guzmán, sino que también financiaba y promovía a artistas de corridos tumbados y narcocorridos como estrategia de narcopropaganda y lavado de dinero.

Néstor Isidro Pérez Salas operó dentro de la industria musical, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con los testimonios presentados por Hernández en su podcast Narcosistema y en entrevistas, El Nini habría jugado un papel central en el ascenso de Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija. Se le atribuye haber financiado la producción de videos musicales, facilitado armas y vehículos para las grabaciones, y promovido temas como “El Belicón”, que según Hernández estaría dedicado al propio Nini y se habría filmado en una de sus propiedades.

“El jefe de sicarios de los Chapitos financiaba con dinero criminal la carrera de varios cantantes que ahora están de moda”, afirmó Hernández, citando también a Guillermo Michel Hernández, alias “El Lagartijo”, como fuente de esta información.

El modus operandi descrito incluía identificar talentos musicales, ofrecerles respaldo financiero, asegurar presencia en estaciones de radio y redes sociales, y facilitar contratos con representantes. A cambio, los artistas entregaban un porcentaje de sus ingresos, lo que permitía lavar ganancias provenientes del narcotráfico y afianzar la narrativa del cártel entre las audiencias jóvenes.