La pentatleta Mariana Arceo denuncia y celebra la detención del entrenador Víctor N por abuso sexual

Paris 2024 Olympics - Modern Pentathlon - Women's SF B Fencing Bonus Round - Chateau de Versailles, Versailles, France - August 10, 2024. Mariana Arceo of Mexico reacts, REUTERS/Zohra Bensemra

En un giro que sacude al mundo del pentatlón moderno en México, la atleta Mariana Arceo ha alzado la voz para denunciar las agresiones y abusos cometidos por Víctor N., quien recientemente fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista expresó su apoyo a las víctimas y celebró la acción legal en contra del exdirector técnico de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM).

“Detenido y vinculado a proceso por abuso sexual: Víctor N.N. Hoy, sale a la luz, lo que era un secreto a voces, Víctor N.N. ha sido detenido y vinculado a proceso por abuso sexual, no puedo guardar silencio.

A través de sus redes sociales la deportista expresó su opinión al respecto Crédito: IG: marianaarceogutierrez

Mariana Arceo da detalles de este caso

A través de este mensaje señaló no ser la víctima directa de este delito, pero sí una de las tantas personas que han padecido sus agresiones y arbitrariedades, “que nos ha convertido en víctimas de su prepotencia del abuso de poder que le otorga la Federación Mexicana de Pentatlon Moderno nombrándolo Director Técnico posición.

“Desde donde saca provecho: chantajeando, amenazando, limitando y destruyendo a la juventud mexicana que se dedica a la práctica de este tan formativo deporte para minimizar, manipular y limitar su crecimiento”, expresó.

Arceo aclaró que también sabe o que es tener que callar para proteger tu carrera deportiva por temor a las represalias, así que dio las gracias a esa persona que tuvo el valor de denunciarlo y se solidarizó a todas las personas afectadas por las acciones de este individuo.

(Instagram @Marianaarceo)

Mariana Arceo asegura que no es una cacería, sino un llamado

“Esto no es una cacería, es un llamado a enfrentar esta situación tal como es, sin sesgos escuchar a las víctimas, y a reconstruir un sistema que durante demasiado tiempo ha protegido a los agresores.

“Es por ello que hoy me atrevo a romper el silencio y hablar de todo el daño que me generó solo porque no comulgaba con sus métodos corruptos y hasta ilícitos. Ojalá ninguna persona más tenga que pasar por algo así”.

Asimismo, comentó que quienes fueron dañadas, podrán encontrar justicia, reparación del agravio y espacios más sanos dentro del deporte.

Mariana Arceo obtuvo su lugar a París 2024 por ranking, algo que no pudo alcanzar Tamara Vega. (Ilustración: Jovani Pérez)

Lamenta que autoridades no se pronuncien al respecto

“Lamentablemente, la FMPM no se ha pronunciado al respecto.Parece que se está ocultando la información de que Víctor N.N. fue encarcelado, y aunque pagó una fianza, hoy lleva un grillete y está legalmente vinculado a proceso.

“Este mismo personaje me ha hecho daño directamente por más de tres años mismo tiempo que la FMPM ha sabido desafortunadamente no he podido pronunciarme porque Victor N.N me amenazó con suspendeme 2 años del deporte”.

Con esta publicación la deportista alzó la voz para exigir que se tomen acciones reales y se haga justicia, “no podemos permitir que alguien con antecedentes de abuso siga afectando el deporte y las carreras de quienes trabajamos todos los días con esfuerzo y pasión”.

Las dos atletas de Pentatlón Moderno eran amigas cercanas, hasta que por motivos envidias todo cambió. (Ilustración; Jovani Pérez)