Quién es Mariana Arceo, la pentatleta olímpica que amenazó supuestamente de muerte a Tamara Vega

Arceo hasta el momento no ha respondido a las señalaciones de Vega por las supuestas amenazas de muerte. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El deporte mexicano se ha vuelto en la polémica nuevamente, luego de que Tamara Vega, pentatleta mexicana, denunció en un medio de comunicación que fue amenazada de muerte por su compañera Mariana Arceo.

Te puede interesar: La pentatleta olímpica Tamara Vega denunció amenazas de muerte por parte de su compañera Mariana Arceo

Dicha amenaza se consensuó el pasado mes de agosto en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno en la Universidad de Bath en el Reino Unido, en el que ambas participaron.

“¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear!”, comentó Arceo, según las declaraciones de Tamara Vega, referente a los problemas que tiene con Sergio ‘N’, entrenador de Mariana, que es acusado de trata de personas y pederastia.

Perfil de Mariana Arceo, medallista mexicana en Pentatlón Moderno

(Instagram @Marianaarceo)

Nacida el 25 de abril en Guadalajara, Jalisco, Mariana Arceo es una de las atletas mexicanas más destacadas en la disciplina de Pentatlón Moderno, en donde ha logrado poner en alto el nombre de México en diferentes competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y campeonatos mundiales.

Te puede interesar: Enfermera de Ibagué fue amenazada tras denunciar robo perpetrado por su vecino

En Perú 2019, hizo sonar el himno mexicano por primera vez en los Juegos Panamericanos de Lima al ganar el oro en su deporte. Esto le valió su billete a Tokio 2020, sus primeros Juegos Olímpicos. Además, poco después ganó el oro en los Campeonatos Mundiales en Hungría, con Mayan Oliver.

(Instagram @Marianaarceo)

“La verdad que no tenía contemplado hacer el relevo de rama, ya que nunca me habían considerado. Regularmente, hacía el relevo mixto, pero esta vez mi federación, junto con el entrenador, acordaron que sería bueno probarme en este relevo y bueno, me avisaron la noche antes de competir”, comentó.

Te puede interesar: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Top 50 de los mejores pilotos del mundo?

Desgraciadamente, al igual que Tamara Vega, la medallista mexicana no logró su pase París 2024 tras quedar fuera en última etapa de la prueba del campeonato del mundo de Pentatlón Moderno.

(Instagram @Marianaarceo)

“Ya concluyó el Campeonato Mundial 2023, todo el tiempo estuve peleando las medallas. La necesidad de querer obtener esa plaza a Juegos Olímpicos me ganó, se me fue de las manos, tuve un error que me costó quedar fuera de medallas, fuera de esa plaza hacia Juegos Olímpicos. Cuatro de las chicas que quedaron delante de mí ya estaban clasificadas, solo se obtuvo una plaza en esta competencia”, señaló.

“Me voy con un sexto lugar. Contenta porque rompí la barrera, con esto es el mejor resultado a nivel histórico en un Campeonato Mundial por parte de la delegación mexicana femenil, pero, por otro lado, sabía que estaba en mis manos, pero esa falta de experiencia la cursé hoy, y esperemos que ya no nos vuelva a ocurrir, aprendimos bastante”, agregó la tapatía, quien ocupa la posición 16 del ranking, un lugar que la pone muy cerca de clasificar mediante esa vía a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Por qué denunció Tamara Vega a Sergio Escalante?

Tamara Vega junto a Sergio Escalante, su exentrenador. (Instagram @TamaraVega)

Fue el pasado mes de mayo de este 2023, a través de las redes sociales, la pentatleta Tamara Vega denunció al que fue su entrenador, Sergio Escalante, puesto a que él se habría aprovechado de su alumna cuando tenía 27 años, mientras que la joven apenas 16, al obligarla a ser su pareja y en múltiples ocasiones, abusar de ella sexualmente.

“A los 14 años conocí a mi entrenador. Yo era una morrita sin papá, llega una figura masculina que te dice: ‘yo te voy a proteger, te voy a cuidar, pero pues vengache pa’acá. “En mi medio es súper común que una atleta ande con un entrenador. (Hay que) concientizar que hay muchos depredadores, fui un blanco fácil y me defendía de la vida sin herramientas, como una gatita dando arañazos a putos lobos”, narró Vega entre lágrimas y la voz quebrantada.