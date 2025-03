Crista Montes y Adrián Marcelo: el ABC de lo que dijo la mamá de Gala Montes en entrevista con él

Crista Montes y Adrián Marcelo: este es el polémico resumen de lo que dijo la mamá de Gala Montes sobre ella (Captura de pantalla)

En un intento por poner fin a una de las controversias más mediáticas surgidas del reality show La Casa de los Famosos México 2, el influencer y creador de contenido Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes.

Aunque una de las partes más virales fue la disculpa pública por los comentarios que realizó durante su participación en el programa, donde el youtuber reconoció haber causado dolor a la familia de la actriz y expresó su arrepentimiento en una entrevista que fue transmitida a través de su canal de YouTube el pasado domingo, muchos otros temas son tendencia en redes.

La entrevista, que marcó un giro inesperado en la relación entre ambas partes, se centró en las tensiones que surgieron a raíz de las declaraciones de Adrián Marcelo en el reality show. Durante su participación en el programa, el influencer había hecho comentarios despectivos hacia Crista Montes, insinuando que esta había explotado a su hija en la industria del entretenimiento. Estas afirmaciones no solo generaron un enfrentamiento directo con Gala Montes, sino que también desataron un intenso debate en redes sociales entre los seguidores de ambos.

Crista Montes asegura que Gala Montes y Beba Montes la golpearon

El altercado entre madre e hija ocurrió poco antes de que Gala ingresara al reality show, donde alcanzó la posición de finalista. Crista relató que el incidente se desencadenó cuando Gala llegó a casa tras una jornada de grabación y preguntó qué había para comer. Según la madre, la actriz expresó su intención de asignarle un sueldo, pero argumentó que ya le proporcionaba techo y comida, por lo que no consideraba necesario cubrir otros gastos. Crista respondió que había cereal disponible, lo que aparentemente desató la discusión.

La madre de Gala describió cómo la situación escaló rápidamente. Según su relato, Gala le propinó una cachetada, a lo que Crista reaccionó devolviéndole el golpe. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Crista afirmó que Gala respondió con más agresiones físicas, lo que llevó a un enfrentamiento más intenso. “Yo tenía el plato y me lo aventó. Dije: ‘hasta aquí llegaste’ y le di una cachetada, pero ¿cómo crees?... me la contestó y no con uno, con varios”, declaró Crista en la entrevista.

Mamá de Gala Montes la exhibe por no saberse las tablas de multiplicar

Durante una conversación con el conductor Adrián Marcelo, Crista Montes recordó cómo, desde los nueve años, Gala mostraba un gran interés por la actuación y una habilidad notable para memorizar los guiones de las producciones en las que participaba. Sin embargo, la madre de la actriz también destacó que, hasta la fecha, su hija no domina las tablas de multiplicar.

“La poníamos en la pared y se aprendía los guiones, tiene buena memoria, y me van a regañar, pero pregúntale las tablas”, comentó Crista Montes en la entrevista. Ante esta declaración, Adrián Marcelo respondió: “Y no tiene por qué sabérselas, no pasa nada”.

Reacciones en redes sociales y antecedentes de la polémica

Las declaraciones de Crista Montes no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron su postura y la forma en que expone aspectos personales de su hija. Algunos comentarios señalaron que la responsabilidad de garantizar una educación integral recaía en la madre, especialmente durante la infancia de Gala.

Esta no es la primera vez que Crista Montes aborda públicamente este tema. En noviembre del año pasado, durante su participación en el podcast “Se lo dijo”, conducido por Miguel Díaz, la madre de Gala Montes ya había mencionado que su hija no tiene una formación escolar sólida.

En esa ocasión, relató una anécdota sobre cómo Gala, siendo niña, se emocionaba al leer los guiones de teatro y los memorizaba rápidamente. Sin embargo, también admitió que su hija no se sabe las tablas de multiplicar. “Hoy en día, le preguntas las tablas y no se las sabe”, afirmó entonces.

La disculpa que ofreció Adrián Marcelo a Crista Montes

La entrevista, transmitida en el canal de YouTube de Adrián Marcelo, fue presentada como un espacio para abordar las tensiones generadas por los comentarios realizados en el reality. El influencer buscó utilizar este encuentro para disculparse directamente con Crista Montes y reflexionar sobre el impacto de sus palabras.

Adrián Marcelo reconoció que sus declaraciones habían sido inapropiadas y que, en situaciones de conflicto, las personas tienden a actuar de manera impulsiva. “Me arrepiento de haber causado dolor… cuando nos vemos amenazados en una situación hostil tendemos a desconectarnos”, afirmó durante la conversación. Estas palabras reflejan un intento por asumir la responsabilidad de sus acciones y por reparar el daño causado.

El conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes ha sido uno de los más mediáticos surgidos de La Casa de los Famosos México 2. Las tensiones entre ambos participantes no solo generaron divisiones entre sus seguidores, sino que también llevaron a un escrutinio público de las declaraciones realizadas por el influencer.