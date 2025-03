Adrián Marcelo se disculpa con Crista Montes, mamá de Gala Montes: “Me arrepiento de haber causado dolor”

Adrián Marcelo pidió disculpas a la mamá de Gala Montes, Crista Montes. (Captura de pantalla)

Desde su participación en La Casa de los Famosos México 2, Adrián Marcelo y Gala Montes han protagonizado uno de los enfrentamientos más mediáticos del reality y las redes sociales. Las diferencias entre ambos no se quedaron dentro del programa, sino que trascendieron a la vida real, generando debates entre sus seguidores y declaraciones cada vez más polémicas.

En un giro inesperado, el influencer lanzó este domingo una entrevista con Crista Montes, mamá de la actriz, a quien le pidió una disculpa pública por haberla mencionado varias ocasiones en la controversia.

La esperada entrevista entre ambos se transmitió en el canal de YouTube del regiomontano, donde abordaron las tensiones que surgieron a raíz de los comentarios que él hizo en La Casa de los Famosos México y que involucraron a la progenitora de la artista.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Mamá de Gala Montes lanza mensaje tras entrevista con Adrián Marcelo: “Se van a llevar una sorpresa” (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

La entrevista inició con un tono conciliador por parte de Adrián Marcelo, quien desde el primer momento manifestó su intención de disculparse con Crista Montes. Y es que durante su participación en el popular reality show, el influencer utilizó comentarios despectivos contra la madre de Gala Montes, insinuando que había explotado a su hija en la industria del entretenimiento.

“Le debo una disculpa por lo que le hemos hecho pasar, aunque no puedo hablar a nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho”, expresó Adrián Marcelo al inicio de la charla y siguió: “Me arrepiento de haber causado dolor… cuando nos vemos amenazados en una situación hostil tendemos a desconectarnos y que van con la intención de herir, de hacer daño. Hay personas que somos viscerales,” explicó.

El creador de contenido reconoció que, al calor de las discusiones y la presión del reality, utilizó palabras hirientes que no reflejan su verdadera opinión sobre Crista Montes. “Siendo sincero, sí le dije esas palabras a su hija, pero no considero que lo sea”, agregó en referencia a haber llamado “explotadora infantil” a la madre de la actriz.

A lo largo de la entrevista, Adrián Marcelo destacó que su percepción sobre Crista Montes cambió tras tener un acercamiento directo con ella. Mencionó que pudo constatar su profesionalismo y el papel fundamental que jugó en la carrera de Gala Montes.

“Bastó ver la carta que usted nos mandó como contrapropuesta, el profesionalismo, la forma en la que se conduce, me queda claro lo que le aportó a la vida de su hija”, reconoció el regiomontano.

Revela que sus hijas la agredieron

La madre de Gala Montes afirma que el conflicto con sus hijas escaló a una agresión física en casa (Recorte)

Durante la entrevista con Adrián Marcelo, Crista Montes sorprendió al revelar que sus hijas, Gala y Beba Montes, la agredieron físicamente en medio de una fuerte discusión familiar.

Según su testimonio, el conflicto se originó cuando comenzaron las diferencias por el dinero que la actriz le tenía que pagar como su manager. La madre de la actriz indicó que ya no le daba salario, argumentando que hacía mucho con darle un techo y comida. Ante ello, dejó de preparar grandes comidas para su hija y uno de esos días la situación escaló hasta volverse física.

“Yo tenía el plato, ella se para muy retadora y le digo ‘come cereal igual que yo’, se para enfrente de mí y pum (tiró el plato). Entonces dije ‘hasta aquí llegaste, me paro y le voy a dar una cachetada, ella dice que un uñetazo, no es lo mismo”, relató Crista.

Sin embargo, la reacción de Gala fue inmediata y, según su madre, no estuvo sola en la agresión. “Me paré y dije ‘hasta aquí llegaste’, claro que se la di, pero como crees, me la contestó y no con uno, con varios, y fue y se puso de acuerdo con la hermana. La hermana llega y me detiene, para que la otra me dé”, aseguró.

Además, Montes reveló que, tras el altercado, Gala la corrió de su casa y apenas le dio 25 mil pesos para mudarse y que, debido a la fama de la actriz, la versión que se impuso públicamente fue la de su hija. “Como Gala da su versión y es la que tiene más seguidores y es la artista, pues todo el mundo le cree”, sentenció.

Mientras la entrevista ha generado una ola de reacciones en redes sociales, Gala Montes ha optado por el silencio. La actriz no ha emitido comentarios sobre el encuentro entre su madre y Adrián Marcelo.

La negociación detrás de la entrevista

La actriz no ha reaccionado tras la publicación de la entrevista. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Uno de los temas que también ha generado controversia en torno a esta entrevista es el aspecto económico. Aunque no se ha revelado la cifra exacta, trascendió que Crista Montes habría recibido más de 350 mil pesos por aceptar la conversación con Adrián Marcelo. En días previos, la madre de la actriz reveló que la cantidad inicial que le ofrecieron fue superada tras una negociación formal.

La publicación de la entrevista generó un sinfín de comentarios en redes sociales, dividiendo opiniones entre los seguidores del influencer y los de la actriz. Mientras algunos aplaudieron la actitud de Adrián Marcelo al asumir la responsabilidad de sus palabras y ofrecer disculpas, otros cuestionaron la intención detrás de su gesto, sugiriendo que pudo haber sido una estrategia para limpiar su imagen tras las críticas que recibió por sus ataques a Gala Montes.

Sin embargo, la entrevista también sirvió para que Crista Montes compartiera su versión sobre la relación con su hija.

La disculpa de Adrián Marcelo a Crista Montes marca un nuevo episodio en la polémica que ha rodeado a la familia Montes en los últimos años. Resta por ver si Gala Montes romperá el silencio y dará su opinión sobre el encuentro entre su madre y Adrián Marcelo, o si optará por mantenerse al margen, cumpliendo la amenaza que hizo sobre imponer una demanda en contra de su madre.