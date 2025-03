¿Hizo lo mismo que Ángela Aguilar? Acusan a Cazzu de robar un marido tras estreno de “Con otra”

(YouTube: La Saga // IG: @cazzu)

La cantante Cazzu está en el centro del huracán a raíz del estreno de “Con otra”. Fue el pasado 19 de marzo cuando la intérprete reveló su más reciente canción, la cual parece ser una clara dedicatoria para Ángela Aguilar.

Entre dimes y diretes sobre lo más nuevo en su música, una usuaria compartió en su perfil de Facebook un mensaje que alarmó a los internautas, pues acusó a Cazzu de estar con su marido cuando ella estaba embarazada.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerdan en el 2014, cuando me mandaba mensaje contándome lo hermoso que la había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija”, escribió en Facebook.

(Facebook: Captura de pantalla)

Su declaración no pasó desapercibida, pues Javier Ceriani, quien entabló comunicación con la mujer para entrevistarla en su programa de Youtube, donde declaró lo que había vivido antes con la intérprete de 31 años.

De acuerdo con Nadir, nombre de la joven, las recuerdos llegarin a su cabeza luego de que escuchó el nuevo tema de la argentina, el cual reconoce que le gustó bastante. Sin embargo, su experiencia no fue agradable.

“Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella donde reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con el, los dos solos”, contó molesta.

Asimismo, aseguró que no está mintiendo, pues incluso en una ocasión tuvo problemas de salud tras lo ocurrido.

“Ella ha vivido muchi tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común, la verdad que yo he hablado con ella, ella sabe que yo no estoy mintiendo, he sufrido un montón porque una vez he terminado internada porque era una engañada”, reveló.

(Captura de pantalla)

Hasta ahora, no ha existido reacción por parte de Cazzu, pero varios usuarios ya han reaciconado al respecto, algunos aseguran que todo ha sido montado y la argentina no tiene nada que ver; mientras que otros dejan abierta la posibilidad.

“Súper montado esto", “No sé por qué, pero no le creo”, “Ya se le está cayendo la careta”, “Si no fuera verdad Cerani no le da foco”, “En algún punto el pasado siempre nos alcanza”, “Esa quiere dos minutos de fama” y “En esta vida la verdad siempre sale a luz”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del periodista Ceriani.