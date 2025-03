Mamá de Gala Montes justifica su entrevista con Adrián Marcelo; asegura que sus hijas no le darán dinero cuando se enferme

Mamá de Gala Montes vuelve a responder a las críticas que ha recibido por su entrevista con Adrián Marcelo. (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

Crista Montes está en el centro de la polémica desde que confirmó su entrevista con Adrián Marcelo por medio de una fotografía juntos que compartió en sus redes sociales.

De inmediato, los internautas comenzaron a reaccionar de manera negativa, pues aunque muchos reconocieron que no están de acuerdo con las recientes actitudes de la cantante de “Tacara”, aseguraron que nunca se debió unir al hombre que más ataca a su hija.

Ante los cientos de comentarios negativos que recibió su encuentro con el regiomontano, Crista Montes compartió un nuevo mensaje, donde aseguró que sus hijas no tienen por qué enojarse, pues hasta ahora, no han querido solucionar sus diferencias.

Beba, Gala y Crista Montes. (Instagram)

A traves de una transmisión en vivo, reconoció que la oferta económica del exconductor de Multimedios fue buena, pues si en un futuro llega a estar enferma sus hijas no le brindarán los recursos para salir adelante.

“La oferta que me hizo Adrián Marcelo es una oportunidad que no se la ofrece a nadie. Me la ofrecieron a mí”, comentó vía TikTok.

Y agregó: “Lo cierto es que el día de mañana me voy a enfermar, y no voy a tener ni hijas, ni dinero, y tengo un chin** de deudas que mis hijas no van a pagar ni me van a ayudar. Nadie piensa en eso”.

Por otra parte, también confesó que pensó bastante en aceptar la entrevista, pero después de meditarlo consideró que sus hijas no se enojarán, pues desde hace meses ya no tiene comunicación con Gala y Beba Montes.

“No miento, sí la pensé, dije: ‘lo tomo, no lo tomo, lo subo, no lo subo’. Lo cierto es que dije: ‘hay de dos, o somos o no somos’. Si somos, me voy a sentar a hablar con mis hijas, pero no quieren hablar conmigo, ninguna de las dos. Entonces si no somos, no tienen por qué enojarse, porque no quieren saber nada de mí”, sentenció.

Sus palabras no mejoraron la percepción que tienen los internautas sobre ella, pues varios criticaron que haga las cosas por dinero, y mencionaron que antes todos sus gastos corrían por parte de Gala Montes.

Mamá de Gala Montes confirma que la oferta económica de Adrián Marcelo fue única. Crédito: TikTok / Crista Montes

Cabe recordar que la entrevista que Adrián Marcelo y Crista Montes grabaron saldrá a la luz el próximo domingo 23 de marzo en punto de las 19:00 horas de Monterrey. El video será publicado en el canal oficial del exparticipante de La Casa de los Famosos México.