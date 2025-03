Así respondió Ángela Aguilar a Cazzu tras el lanzamiento de supuesta tiradera: “Este amor no lo voy a esconder”

Después de que Cazzu estrenara “Con Otra”, la hija de Pepe Aguilar compartió polémica canción en sus redes sociales. (Especial)

El reciente lanzamiento de Cazzu, titulado “Con Otra”, ha generado un intenso debate en redes sociales debido a las interpretaciones que apuntan a que la canción podría estar dirigida a Ángela Aguilar. El sencillo fue publicado el jueves 19 de marzo y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de la rapera argentina.

La controversia surge a raíz de la letra del tema, que muchos consideran una referencia a la relación entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar, quienes contrajeron matrimonio poco después de que el cantante finalizara su relación con Julieta Cazzuchelli.

En la canción, la rapera argentina incluye frases que han sido interpretadas como indirectas hacia la pareja. Entre los versos más comentados se encuentran: “Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “no te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra”.

Julieta provocó gran revuelo al estrenar su controversial tema "Con Otra". (YT: Cazzu Canal Oficial)

Apenas minutos después de que “Con Otra” estuviera disponible, las redes sociales del sonorense y Ángela Aguilar se llenaron de comentarios que citaban fragmentos de la canción. Por otro lado, la polémica tomó un giro inesperado cuando Belinda, exprometida de Nodal, mostró su apoyo público a Cazzu. Aunque no sigue a la rapera en Instagram, la actriz dejó un comentario en la publicación de la canción que decía: “Increíble! La jefa. Temazo!”, acompañado de cuatro emojis de corazones rojos.

Por su parte, Christian y la intérprete de “Mis amigas las flores” compartieron videos en sus respectivos perfiles de TikTok. Ángela compartió una grabación donde ella, su hermano Leonardo y Nodal aparecen cantando “El Amigo”, la nueva canción del sonorense. La menor de la dinastía Aguilar en esos pocos segundos besa y abraza a su esposo.

Mientras que el cantante de mariacheño, subió un video donde se muestra muy relajado tomando un trago junto con su suegro, Pepe Aguilar y ambos cantan una estrofa del mismo tema del compositor. Además solicitó a sus fans enviarle videos dedicando la canción.

No obstante a 24 horas del estreno de “Con Otra”, el esposo de Ángela Aguilar estalló contra los usuarios que le dejaron mensajes referentes a su relación, por lo que comenzó a responderles en un tono sarcástico, hasta que finalmente limitó los comentarios. “Yo ya ando con la de ‘ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de el amigo”, escribió el intérprete de mariacheño.

Ángela compartió por medio de sus redes sociales algunas canciones nuevas. (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar también decidió tomar sus redes y publicó una serie de historias de Instagram donde adelantó a sus seguidores que ya está preparando música nueva. Dejando un total de cuatro videos con las canciones que están por salir. En la grabación se ven solamente sus pies recorriendo el jardín y su casa mientras de fondo suena su voz.

El primer tema alimentó especulaciones de una respuesta hacia Cazzu, ”Esta bien si me creen pero sino también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”, canta la menor de la dinastía Aguilar.