Vestida de novia protesta en Nuevo León contra su wedding planner por presunto fraude: “me robó 200 mil pesos”

La afectada recorrió Monterrey con pancartas exigiendo la devolución de su dinero, luego de descubrir que su salón de bodas había sido vendido a otros clientes. (Facebook / Andrea Zamarripa)

Una futura novia del estado de Nuevo León decidió salir a las calles de Monterrey y Apodaca para exigir que su organizador de bodas le devuelva los 200 mil pesos que le entregó o que cumpla con lo acordado para su enlace, programado dentro de tres meses.

De acuerdo con la usuaria de Facebook Andrea Zamarripa , la afectada descubrió el problema cuando acudió al salón para ultimar detalles. En ese momento, se enteró de que su fecha no estaba apartada y ya había sido vendida a otros clientes . Desde entonces, el organizador, identificado únicamente como “Fernando”, no le responde llamadas ni mensajes de WhatsApp.

La publicación de una usuaria en Faceook se viralizó, y se espera que la novia afectada tenga respuesta de su organizador de bodas. (Facebook / Andrea Zamarripa)

La joven acudió a buscarlo a su casa, pero la madre del organizador le informó que ya no vivía ahí. “Fue a su casa y la mamá del tipo le dice que ya no vive ahí y ahora no tiene salón ni tiene dinero. ¡Más de 200 mil pesos a la basura!”, escribió Zamarripa en redes sociales.

Ante la falta de respuesta, la novia decidió hacer pública su denuncia en las calles. Primero apareció en la avenida Concordia, en Apodaca , donde sostenían dos pancartas con el mensaje:

“Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”

Luego, se trasladó al corredor comercial Morelos, en el Centro de Monterrey , con la esperanza de hacer viral su caso y presionar al organizador de bodas para que le devuelva el dinero o cumpla con el contrato.

En un vídeo que ya circula en redes sociales, la joven explica su situación:

“Mi organizador de bodas me robó y me caso en tres meses. No tengo salón y pues estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable porque lo que más preocupa es que no tengo ni salón ahorita y la boda ya es en tres meses” , dijo la afectada.

Una futura novia acusa a su Wedding Planner de no apartar el salón para su boda, pese a haber recibido 200 mil pesos. El organizador no responde llamadas. Crédito: Facebook / Andrea Zamarripa

La joven expresó su angustia, pues su pareja y ella ahorraron durante mucho tiempo para hacer realidad su boda .

“Me comprometí con mi pareja y juntos trabajamos duro para ahorrar y cumplir nuestro sueño de boda” , comentó.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una respuesta del organizador de bodas. La afectada continúa exigiendo la devolución de su dinero o que se respete el contrato firmado. Su protesta ha llamado la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, quienes han compartido su caso en un intento por ayudarla a obtener justicia.