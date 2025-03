¿Quién es Martín, el nuevo esposo francés de Aleida Núñez?

(IG: aleidanunez)

Aleida Núñez, actriz mexicana famosa por sus participación en telenovelas como La Fea Más Bella o Mañana Es Para Siempre, se casó este sábado 15 de marzo en la Parroquia de San Agustín, Ciudad de México, con un hombre de origen francés llamado Martín Babilotte.

La ceremonia se llevó a cabo durante la mañana y, contrario a otros artistas mexicanos, la artista permitió el acceso a medios de comunicación para que fueran testigos de su promesa de amor.

(Eden Dorantes yt)

Los enamorados llegaron a bordo de un carro clásico y caminaron juntos al altar, no sin antes conceder unas palabras para el reportero Eden Dorantes.

“Estamos emocionados, nerviosos, agradecidos con la vida, muy felices”, expresó Aleida a los medios presentes antes de entrar a la ceremonia. “Tengo que llegar a misa”, añadió entre risas.

La romántica ceremonia transcurrió con normalidad y, después de ambos dieron el ¡Sí, quiero! ante sus seres queridos más cercanos, Aleida Núñez arrojó su ramo para la prensa.

(Eden Dorantes YT)

Cabe recordar que la actriz mantuvo su relación con su ahora esposo lejos de los reflectores, hasta que se comprometieron en octubre de 2024.

“Yo no podría estar con un hombre que no admire y que no respete como hombre y como profesionista y la verdad es que creo que lo más saludable siempre en una pareja es ir de la mano, tener proyectos pero sí también compartir en todos los sentidos gastos y todo (...) No les había contado pero ya vivimos juntos, ya compartimos la misma cama, ya despertamos, dormimos juntos y la verdad es que hemos vivido muchas cosas muy hermosas”, contó en aquella ocasión para los medios.

(IG: @aleidanunez)

¿Quién es Martín Babilotte, el esposo de Aleida Núñez?

Se trata nada más ni nada menos que de un conductor y actor (doblaje y comedia) de origen francés. De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, está enamorado de México. Se rumorea que habla cuatro idiomas y trabaja en una casa editorial con presencia en México.