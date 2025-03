El nuevo look de Ángela Aguilar sorprende a conductores de Ventaneando; esto opinaron

Los conductores tienen opiniones encontradas sobre la nueva apariencia de la cantante. (Especial Infobae México / Jesús Aviles)

Ángela Aguilar arrancó el 2025 con un radical cambio de look; transformó su icónico corte de cabello estilo bob por una larga cabellera castaña clara y, tras las críticas que recibió en redes sociales, decidió modificarla a un tono castaño oscuro.

La nueva imagen de la intérprete de regional mexicano desató controversia en redes sociales y programas de televisión. Tal fue el caso de Ventaneando, donde los conductores discutieron el impacto que ha causado su decisión.

El cambio de look de la cantante se logró gracias a extensiones. (Captura de pantalla)

Todo comenzó cuando Pati Chapoy presentó imágenes inéditas de Ángela Aguilar en la emblemática casa del Emilio ‘El Indio’ Fernández (Coyoacán, Ciudad de México). Según la periodista de espectáculos, la cantante visitó el hogar del director mexicano para realizar una sesión fotográfica.

“Me gusta su look de pelo largo, es una mujer joven, pero la hace ver más mujer, se quitó la imagen de niña, le da más versatilidad”, comentó Ricardo Manjarrez.

La opinión del conductor contrastó con la visión de Pedro Sola, pues él considera que Ángela Aguilar se ‘veía mejor’ con su cabello estilo bob.

(Captura Ventaneando)

“A mí no (me gusta como se ve con cabello largo). Se ve muy bonita porque lo es, pero a mi me gusta más con el cabello cortito”, dijo.

Cabe mencionar que en dichas imágenes aparece Ángela Aguilar con dos trenzas y diferentes vestuarios.

(Captura Ventaneando)

Christian Nodal revela cómo conquistó a Ángela Aguilar

El intérprete de Botella tras botella concedió una entrevista para Pati Chapoy, donde respondió varias preguntas sobre sus próximos proyectos musicales y como nunca antes en México habló sobre su relación con su esposa, Ángela Aguilar.

“Cómo le hice para conquistarla... creo que somos bastante similares en muchos sentidos, llevamos un estilo de vida bastante similar aunque ella comenzó (en la industria musical) mucho antes que yo, culturalmente también creo que compartimos muchas cosas; conectamos”, comentó.

Ángela Aguilar se casó con Nodal en julio de 2024. (angela_aguilar_ / Instagram)

Asimismo, aseguró que todos los días trabaja en mantener viva la llama del amor con palabras y acciones, pues no solo halaga su belleza, también le obsequia detalles significativos. Ella no se queda atrás y también le demuestra su amor a través de la comida.

“Yo le dejo saber lo bella que es, lo mucho que la amo, que la aman las personas a su alrededor; le dejo saber lo saber por qué es tan especial y tan importante en mi vida y nada, creo que de eso se trata el amor, de constantemente dejarle saber", concluyó el cantante.