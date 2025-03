Christian Nodal expone un talento oculto de Ángela Aguilar: “Es su manera de consentirme”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024. (Instagram)

Christian Nodal habló como nunca antes sobre su romance con Ángela Aguilar; no reveló cómo comenzó le propuso matrimonio, pero sí destapó un talento oculto de cantante con el que suele consentirlo cuando están en casa.

Fue en una entrevista que el intérprete de regional mexicano concedió para Pati Chapoy (Ventaneando) donde se sinceró al respecto.

“Vivimos en Estados Unidos, ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas. No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera de consentirme”, dijo.

El matrimonio vive en Estados Unidos. |Ventaneando

De esta manera, Christian Nodal no solo reveló que su esposa tiene dotes culinarios, también dejó entrever que suele cocinar cuando no es una estrella sobre los escenarios y aseguró que tiene un buen sazón fruto de sus raíces mexicanas.

Cabe recordar que Ángela Aguilar no nació en México, sino en Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas gracias a sus abuelos paternos, Antonio Aguilar (oriundo de Zacatecas) y Flor Sylvestre (oriunda de Guanajuato).

Se sabe que la cantante visitó Zacatecas durante gran parte de su niñez y adolescencia debido a que ahí vivían sus abuelos en el rancho familiar: El Soyate.

Los cantantes visitaron la CDMX por el concierto que Nodal ofreció en la Plaza de Toros La México. Crédito: IG/angela_aguilar_

¿Qué hace Christian Nodal para cuidar su matrimonio con Ángela Aguilar?

En esa misma entrevista, el intérprete de Adiós Amor no solo expuso los detalles que hace su esposa para consentirlo, también reveló cómo le corresponde.

"Le dejo saber lo bella que es, lo mucho que la amo, que la aman las personas a su alrededor; le dejo saber lo saber por qué es tan especial y tan importante en mi vida y nada, creo que de eso se trata el amor, de constantemente dejarle saber.”

Eso no es todo, también aseguró que suele sorprenderla con pinturas inspiradas en ella.

Cuadro que Christian Nodal le pintó a su esposa. (@nodal)

“Le pinto cuadros. Con el tiempo libre me gusta leer, hacer carne asada, pero como me traen a dieta no puedo. Entonces quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar... empiezo abstracto y después toma forma; me relaja un montón”, comentó.

De hecho, en febrero de 2025 Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de redes sociales cuando presumió una pintura que hizo en honor a Ángela Aguilar. En ésta aparece la cantante sentada en un captus mientras admira el cielo nocturno.