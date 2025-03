Christian Nodal en Plaza de Toros La México: así se vivió el sismo en pleno concierto

Se especula que el cantante tuvo problemas para llenar la Plaza de Toros. (nodal, Instagram)

La noche del viernes 14 de marzo fue inolvidable para Christian Nodal, no solo porque se presentó por primera vez en la Plaza de Toros La México, también porque sonó la alerta sísmica en pleno show.

Y es que alrededor de las 21:19 horas (centro de México) se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.5 con epicentro en Tlaxiaco, Oaxaca, según informó el Sismológico Nacional a través de sus redes sociales oficiales.

Esto provocó que se activara la alerta sísmica en diversos puntos de la Ciudad de México y área Metropolitana. Tal fue el caso de la delegación Benito Juárez (CDMX), lugar donde se encuentra el majestuoso recinto donde se presentó Nodal.

(Captura TikTok: @joserincon1989)

Según informaron algunos asistentes al show mediante redes sociales, el concierto estaba programado para las 21:00 horas (centro de México), pero se retrasó por varios minutos.

Debido a ello, muchas personas se encontraban esperando en sus asientos cuando se registró el sismo, mientras que otros se encontraban en los puntos de acceso.

Se desconoce en dónde se encontraba Christian Nodal al momento del temblor, pero se especula que estaba preparándose en los camerinos.

(IG: @speedynodal)

Cabe mencionar que no solo los fanáticos de Christian Nodal tuvieron esta experiencia, pues los admiradores de Miguel Bosé pasaron lo mismo en el Auditorio Nacional.

Y es que el cantante español se encontraba en un intermedio de su espectáculo cuando comenzó a sonar la alerta sísmica por las bocinas del recinto y varias personas desalojaron el lugar.

Minutos después. todos regresaron a sus asientos y Miguel Bosé saltó al escenario para continuar con su presentación no sin antes contar su experiencia.

| Crédito: Captura de Pantalla

“¿Cómo estamos? Hace cuántos años que hago el Auditorio, no sé, desde que se construyó... jamás, jamás me había pasado en la vida me había pasado semejante cosa. No sé ustedes, pero mañana no se quejen de que esto no ha sido una súper chingona producción. Que momento", comentó.

Ángela Aguilar acompañó a Christian Nodal, pero no cantaron juntos

Shanik Berman (periodista de espectáculos) dio a conocer que Ángela Aguilar sí asistió al concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros La México, pero no subió al escenario para interpretar su icónico dueto Dime Cómo Quieres.

(Captura YouTube: Eden Dorantes)

"La rompió @christiannodal pero @angelaaguilar no salió a cantar, te extrañamos #angelita nadie tiene tu voz hermosa. Lleno total @lamonumentalplaza wow!!!“, escribió en TikTok.

Asimismo, se viralizaron imágenes de la esposa de Christian Nodal en las primeras filas del recinto bailando con su amigo Kunno.