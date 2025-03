Azafata mexicana se hace viral al hacer un ‘Pedrito Sola’ al confundir marcas

Azafata confunde nombre de aerolíneas en porra y se hace viral (captura)

Un error en una porra durante un vuelo comercial convirtió a una azafata mexicana en protagonista de un video viral.

Mientras intentaba animar a los pasajeros durante el vuelo de la aeronave comercial, la tripulante mencionó el nombre de la competencia en lugar de la aerolínea para la que trabaja, lo que desató risas y comentarios en redes sociales.

En el video, se puede ver a una mujer pedir que le den las letras de la aerolínea, donde aparentemente trabajaba, para formar la palabra viva, ya después, al juntar el nombre completo, lo grita, pero ella trabajaba en la competencia.

El incidente quedó grabado en video y rápidamente se difundió en plataformas como TikTok, X y Facebook. Los usuarios no tardaron en comparar el error con el icónico momento del conductor de Ventaneando, Pedro Sola, quien confundiera una marca de mayonesa durante una transmisión en vivo, lo que le costó pagar la mención y que sea siempre mencionado con memes por esta penosa situación.

Aerolínea reacciona a error

Azafata mexicana se hace viral al confundir dos marcas al hacer una porra. Crédito: (@Aeromemex/Facebook)

Ante la repercusión del video, la aerolínea mencionada por error no dejó pasar la oportunidad y reaccionó en sus redes sociales con una publicación que decía: “Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz… ¿Sí o no, raza? Si la conocen, avísenle que la andamos buscando con sorpresa en mano. #VivaVolar”.

Esto generó aún más interacción entre los usuarios, quienes celebraron la respuesta de la compañía.

Las redes sociales se llenaron de comentarios burlones y memes al respecto. Algunos usuarios comentaron: “Daniel Bisogno orgulloso viéndola desde el cielo... ah no, perdón, Pedrito Sola”, “Tenías que hacer una sola cosa”, “Al menos en Viva ya tiene trabajo” y “Muchas gracias a quién? A los de Soriana!!! no, no, no, perdón, perdón, a Aurrera, a Aurrera!!”.

El post de la aerolínea alcanzó más de 2 mil reacciones y más de 400 compartidos, evidenciando el impacto del desliz. Mientras que la página Aeromemex y el usuario @blackiller en Tiktok, que dio a conocer el contenido, tenía más de 10 mil reacciones.

Aunque la aerolínea en la que trabaja la azafata no ha emitido una declaración oficial, los internautas han hecho de este momento una tendencia bajo el hashtag #LadyViva.

Este curioso episodio reafirma cómo las redes sociales pueden convertir cualquier descuido en un fenómeno viral, y cómo las marcas aprovechan estos momentos para ganar visibilidad con estrategias de marketing creativas.