Adrián Marcelo insiste en entrevistar a la mamá de Gala Montes y hace nueva propuesta: “Puede darse, no está descartado”

Adrián Marcelo aseguró que ya se puso en contacto con la mamá de Gala Montes y están en negociaciones. (Captura de pantalla)

Adrián Marcelo no deja atras el conflicto que inició con Gala Montes dentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pero en esta ocasión, busca hacer algo distinto, pues parece estar interesado en entrevistar a la mamá de su excompañera.

Hace unos días, tras una serie de mensajes entre el influencer y la cantante de “Tacara”, Marcelo compartió en su cuenta de X (Twitter) que está interesado en entrevistar a Crista Montes, a quien le ofreció 350 mil pesos.

Aunque se creía que la propuesta pasaría desapercibida por la señora, quien está distanciada de su hija desde antes de su ingreso a la segunda temporada del reality show, todo parece indicar que ya se encuentra en negociaciones para que la entrevista ocurra.

(captura de pantalla)

Adrián Marcelo asegura que el dinero no es problema para tener una entrevista con Crista Montes

En su llegada a la Ciudad de México, el regiomontano fue abordado por diferentes medios, quienes le preguntaron sobre lo que ha pasado con Crista Montes, pues anteriormente la señora mostró interés.

“Ya respondió, pero yo también estoy negociando a través de mi socio con ella, y bueno, hay una serie de requisitos que la señora me puso como condiciones. Estamos negociando, pero puede darse, no está descartado”, indicó.

Además de que el encuentro ya está causando curiosidad entre los seguidores del influencer y del exitoso reality show, otro de los aspectos que más ha llamado la atención es la cantidad de dinero que ofreció para la entrevista.

“Ella es la que tiene algo que a mí me interesa, a los demás no, y bueno, es mucho dinero para la gente, pero acuérdate que yo tengo mucho dinero, entonces para mí no es tanto”, confesó.

La entrevista entre Adrián Marcelo y Crista Montes podría ser una realidad. (Yordi Rosado / YouTube)

Además de hablar sobre el tema económico, Marcelo confesó que dentro de las condiciones que Crista puso fue no hablar mal de su hija, situación que le agradó y le hizo ver la razón por la que Gala tuvo gran éxito cuando fue mánager.

“Te lo voy a confesar, fue una de las condiciones, justo no hablar mal de su hija, y bueno, la valoro mucho, y creo que la forma tan profesional en la que me contestó habla de que por eso le fue tan bien a Gala cuando ella era su mánager”, explicó.

De acuerdo con el exparticipante de La Casa de los Famosos México, está en espera de la respuesta de la señora, pues tras sus condiciones, le hicieron una nueva propuesta.