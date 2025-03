Iglesia cuestiona cifras sobre asesinatos y desapariciones; “No tiene información correcta”, explica Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante una reunión con representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el 13 de noviembre de 2024. (@Claudiashein)

Este miércoles, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que manifestó “indignación” y “profundo dolor” tras el reciente hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio operado por el crimen organizado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

A través de este documento, la Iglesia Católica en México destacó su “extrañamiento” porque, de acuerdo con recientes cifras oficiales, los asesinatos dolosos disminuyeron 15%, pero, con este dato, “se trata de ocultar que las desapariciones crecieron 40%. Desafortunadamente la mayor parte de estas víctimas son nuestro jóvenes”, expresa el texto.

Ante esta afirmación, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el Episcopado no posee información actualizada, por lo que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que se ponga en contacto con éste para explicarle las cifras que se han presentado recientemente por las instancias de seguridad.

“Vamos a estar informando, pero el Episcopado no tiene la información correcta. Con gusto le pedimos a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así. También vamos a informar sobre las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios, no es verdad”, refirió la mandataria desde Palacio Nacional.

Iglesia señala omisiones

A través de su comunicado, la Iglesia Católica en México reafirmó su compromiso de “ser la voz de los más vulnerables” y de trabajar de manera constante en “la construcción de un país donde prevalezca la justicia, la verdad y el respeto absoluto a la dignidad humana”.

Asimismo, los pastores se dijeron preocupados porque existan lugares en los que se han cometido graves delitos contra la humanidad y señaló que los recientes hallazgos “ponen en evidencia la omisión irresponsable de las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno” ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país, que es la desaparición de personas.

En este contexto, la CEM exhortó ‘respetuosamente’ a las autoridades a:

Investigar exhaustivamente esos hallazgos con transparencia y eficacia.

Dejar de evadir su responsabilidad o de intentar ocultar esta realidad.

Fortalecer urgentemente los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Implementar políticas efectivas que prevengan estos crímenes atroces y que garanticen la no repetición.

Romper definitivamente con las alianzas que pudieran existir entre el crimen organizado y algunos ambientes políticos para liberar a México de esta decadencia moral.

Además, los pastores ofrecieron su participación en espacios de diálogo y colaboración para atender esta crisis humanitaria, acompañar a las víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social tan lastimado por estos actos de violencia extrema.