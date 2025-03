Mónica Noguera rompe en llanto al hablar de la salud de Memo Del Bosque, su exesposo

La actriz compartió su sentir tras ver el video que publicó Vica, esposa del productor. Credito: cuartoscuro Credito: IG- memodelbosquetv

Memo del Bosque preocupó a sus seguidores al compartir que se enfrentaría a uno de los intentos más grandes en su salud. A través de sus historias de Instagram, el productor de televisión compartió una de sus fotografías acompañada por un alarmante mensaje.

“Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme a todos los que lo necesitan. Dios contigo”, expresó.

(Instagram / Captura de pantalla)

Horas más tarde, su esposa, Vica Andrade, reveló un video en el que se observa a Memo del Bosque desde una camilla de hospital mientras parece despedirse de sus hijos, Carol, Luna y Luca.

“El señor es tu escudo y tu fortaleza. Él renueva tus fuerzas y pelea tus batallas. No hay imposibles. Solo cree”, escribió la actriz junto al breve video clip.

(Instagram / Captura de pantalla)

Desde entonces, no se han revelado mayores detalles sobre la salud del creador de contenido televisivo; sin embargo, Mónica Noguera, su exesposa, se pronunció al respecto y reveló que se enteró de su hospitalización hasta que vio el video que dio a conocer la actriz Vica.

Exesposa de Memo del Bosque rompe el llanto al hablar de su estado de salud

En medio de la incertidumbre por el estado de salud del productor, Mónica Noguera concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, en donde habló sobre su sentir tras enterarse de lo que ocurre con su exesposo.

Debido a que la conductora tuvo que realizar un viaje a Israel por cuestiones de trabajo, compartió que en una llamada con Vica le planteó la idea de quedarse; y aunque al final se tomó la decisión de que viajara, mantiene contacto constante con su expareja y su familia.

“Le dije a Vica: ‘¿Voy a Israel o no? Porque si tú crees que Memo está mal y yo tengo que ir, quiero verlo', ella me dijo: ‘No, Moni’ ve, tú no te preocupes“, recordó entre lágrimas.

Mónica Noguera habla del estado de salud de su exesposo, Memo del Bosque. (IG: @monicanoguera)

De acuerdo con la presentadora, la preocupación por Memo del Bosque surgió desde que no la felicitó en su cumpleaños, pues es una acción que no suele fallar año con año. Sin embargo, días después se puso en contacto con ella para disculparse y comentarle que no habían sido días faciles.

Finalmente, sobre la gravedad de la salud del exproductor de Televisa, Noguera prefirió no dar detalles sobre el tema, pero resaltó que en sus recientes pláticas lo ha escuchado bien.

“Tampoco soy nadie para dar una opinión, porque no quiero faltar al respeto ni a Vica, ni a sus hermanos, ni a su familia, quienes son los que tienen que dar una declaración, si quieren dar”, expresó.

Al no poder contener su llanto, compartió que la situación la pone muy sentimental, pues pese a todo, sabe que el cariño que se tiene es de hermanos y se siguen preocupando el uno por el otro.