Trump dice que suspensión de aranceles fue “un pequeño respiro” para México y Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de marzo de 2025. Fotografía: Leah Millis - Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo durante una entrevista que los aranceles recíprocos podrían elevarse para todos los países el próximo 2 de abril y apuntó que la segunda prórroga de un mes a México y Canadá fue un “pequeño respiro” para las armadoras automotrices de su país, y sostuvo que EEUU se encuentra en un periodo de transición.

Respecto a la pausa para que los automóviles producidos en México y Canadá no paguen tarifas arancelarias en EEUU hasta inicios de abril, Trump señaló que la medida aplicará por una sola ocasión y el objetivo fue otorgar un periodo de adapatación para las armadoras luego de hablar con los directivos de Ford, General Motors y Stellantis.

“Es una transición hacia abril y después de eso, no voy a hacer esto. Les dije: ‘Miren, lo voy a hacer esta vez’”, dijo Trump en entrevista con Fox News este domingo.

“Sentí que era por el bien de los fabricantes de automóviles estadounidenses. Pensé que sería algo justo. Y por eso les di un pequeño respiro durante este corto periodo de tiempo”, expresó el mandatario norteamericano.

Por su parte, este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su discurso del Zócalo que la relación comercial con EEUU es muy buena y explicó que la medida anunciada por el presidente Donald Trump sobre aranceles recíprocos corresponde a los países que cobran alguna tasa a los productos norteamericanos.

La presidenta Sheinbaum expuso que como México no cobra tarifas arancelarias a EEUU, esta política no afectará al comercio entre los dos países, pues no hay razón para aranceles recíprocos.

Sheinbaum Pardo destacó que las economías de México y EEUU están muy integradas y por ello confió en que la relación bilateral seguirá siendo de cooperación y confianza mutua.

La presidenta Claudia Sheinbaum se dirige a sus partidarios en un mitin que convocó para celebrar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de posponer los aranceles (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Trump asegura que EEUU está en un proceso de transición

El presidente Donald Trum señaló en la entrevista difundida este domingo que las políticas arancelarias implementadas por su administración buscan “hacer lo correcto” al establecer aranceles recíprocos, una medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril.

Estos gravámenes se aplicarán a productos provenientes de países que imponen impuestos elevados a las importaciones estadounidenses, destacando el objetivo de “traer la riqueza a EEUU. de nuevo”.

El mandatario enfatizó que otros países han estado “estafando” a Estados Unidos, justificando así las acciones tomadas por su Gobierno.

En cuanto a las tensiones comerciales con México y Canadá, Trump ha oscilado entre la implementación y reversión temporal de algunas tarifas, como lo demostrado en el acuerdo T-MEC.

Aunque decidió pausar los aranceles dirigidos al sector automotor integrado entre estos tres países, expresó que esta pausa fue con el propósito de “dar un pequeño respiro a los fabricantes estadounidenses”. Sin embargo, no descartó que dichos aranceles puedan “subir más adelante”.

Durante la reciente entrevista con la conductora Maria Bartiromo, Trump evitó hacer predicciones sobre una posible recesión económica, considerando que el país se encuentra en un “periodo de transición” debido a los cambios significativos impulsados por su administración.