Ésta es la razón porque EEUU no podría aplicar aranceles de México, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se dirige a sus partidarios en un mitin que convocó para celebrar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de posponer los aranceles (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó la asamblea informativa sobre la relación económica entre México y Estados Unidos, después de los días de tensión que se vivieron tras la entrada en vigor de un arancel del 25 por ciento a los productos mexicanos importados a aquella nación.

Aunque tras una negociación que tuvieron el pasado jueves, los mandatarios acordaron eximir del arancel a todos los productos que estén dentro del Tratado de libre comercio; pero después llegará el anuncio de aranceles recíprocos de Estados Unidos hacia otros países.

Ante la cuenta regresiva, la mandataria federal aseguró que México no estará en ese ámbito, pues en el tratado de libre comercio se establece que “nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros”.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval, el día en que firma las órdenes ejecutivas, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 6 de marzo de 2025 REUTERS/Evelyn Hockstein

“Somos optimistas porque el dos de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones Estados Unidos lo hará también, eso es lo que ellos han dicho. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir que no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, explicó la presidenta sobre por qué México no estará incluido en ese listado.

Ejes para fortalecer la economía mexicana

En tanto, compartió cinco ejes que regirán la estrategia de su gobierno para fortalecer la economía mexicana ante la dependencia de sus socios comerciales y el debilitamiento de la industria nacional.

Durante el evento público en el Zócalo, la presidenta dijo que su plan se enfocará en el fortalecimiento del mercado interno, ello significa que seguirá aumentando el salario mínimo de las y los trabajadores. Ampliar la autosuficiencia, es decir “que se produzca en México lo que consumimos en México” tanto en alimentos básicos como en el campo energético.

Los camiones esperan en una larga cola para el control aduanero fronterizo para cruzar hacia EEUU en el Puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, México, 30 de junio de 2020. REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

Asimismo, busca promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos, con ello recordó los proyectos que están en puerta para la construcción de carreteras, vivienda y vías ferroviarias para el paso de trenes con pasajeros. A la par, busca promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México, y por último “fortalecer la base de nuestro proyecto” la entrega de programas del bienestar.

Estamos destinados a tener una buena relación: Sheinbaum

Otro de los puntos a destacar es que la mandataria federal señaló que en México se estima que viven más de un millón de estadounidenses y que cada año cerca de 23 millones visitan el territorio nacional, por lo cual considera que ambas naciones deben tener una buena relación de amistad y de cooperación.

A la par, recordó que las economías de ambas naciones están tan integradas que los cambios provocan desajustes en ambos países.